Jana Švandová o Varech: faux pas s Holubovou a večírek do rána

PRVNÍ FILMOVÉ VARY

Jana: S kterým myslíte? Ale pokud myslíte toho posledního, tak to už je patnáct let.

Pavel: Už jsem tak starý, že si to ani nepamatuju. Ale myslím, že sem jezdíme takových patnáct let.

PRVNÍ FILM VE VARECH

Jana: To byl určitě některý z Kachyňových filmů.

Pavel: To už je tak dlouho, že se mi žádný film nevybavuje.



CHVÍLE, KDY TO VŘELO

Jana: Myslím si, že to ve mně nejvíc vřelo, když jsem byla v Becher's baru a protancovala noc. Těm mladším dámám jsem tehdy ukázala, že ty starší to taky ještě umí.

Pavel: Třeba letos, když jsem viděl film Pěna dní.

FAUX PAS

Jana: Bylo, a jedno velké. To bylo s Evou Holubovou, když jsem jí řekla, že hrála moc pěkně, ale že mám hezčí nohy. To mě pak hodně mrzelo. Vyznělo to hloupě. Evu mám ráda a tenkrát to vyznělo tak nějak nešťastně.

Pavel: Možná nějaké bylo, ale nevzpomínám si. Možná právě proto žádné nebylo.

NEZAPOMENUTELNÝ VEČÍREK

Jana: Těch bylo hodně. Jsou to vždycky ty večírky, kdy je legrace, kdy si to užíváte s kamarády a dobře se bavíte. A nemusí to být jen to pití.

Pavel: Vždycky, když moje žena měla narozeniny. Má je vždycky v době filmového festivalu.

NEJ STAR VE VARECH

Jana: Michael Douglas a pak Morgan Freeman, toho mám moc ráda.

Pavel: Asi Freeman.

NEJDĚSIVĚJŠÍ ÚČET

Jana: To nevím, to platí můj manžel.

Pavel: Chcete výši?

CO BYCH JAKO ŠÉF FESTIVALU UDĚLAL/A JINAK

Jana: Já bych dala větší prostor hercům, protože si myslím, že je festival víc o sponzorech než o hercích, a to je Jirka Bartoška můj spolužák.

Pavel: Mně to přijde ok.