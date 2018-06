Filmový Borat za Čechy zaplatil pokutu a šel s nimi na pivo

„Našel jsem je. Děkuji mým českým kamarádům, že mi dovolili jít s nimi na pivo,“ napsal herec Sacha Baron Cohen na Facebooku, kde sdílel fotku Čechů se šekem v ruce před kazašskou ambasádou v Londýně. Opět měli všichni na sobě zelené mankini.

Jako první fotku na sociálních sítích zveřejnil Markus Krug, který spolupracuje s Kamilem Bartoškem alias Kazmou. Ten je známý tím, že napálil Primu soutěžícím v Prostřenu nebo organizátory Českých lvů falešným Jimem Carreym.

Jeden ze skupinky Čechů prozradil, že původně jim herec nabídl, že se můžou potkat v březnu v Los Angeles, ale nakonec se dohodli na lednovém setkání v Londýně.

„Sešli jsme se v restauraci na Trafalgar Square a bylo to ve velmi přátelském duchu. Bavili jsme se chvíli o nás, chvíli o něm a chvíli o samotné akci a jeho filmech. Předali jsme mu nějaké dárky a on nám. Nejvíce ho pobavilo, když mu Zdenda Němeček předal jeho firemní tričko se vzkazem, že by bylo super, kdyby ho měl někdo na sobě v jeho dalším filmu. A klidně ať v tom triku někdo umře, to je jedno,“ řekl pro iDNES.cz Tomáš Sekanina.

Sacha Baron Cohen prý pokutu za Čechy zaplatil hned, jak se po jeho výzvě na Facebooku zkontaktovali. Skupina se rozhodla peníze od anglického herce věnovat mimo jiné na charitu.

„My jsme mu teda říkali, že ty peníze nechceme, ale trval na tom, že nám je pošle. Tak jsme se dohodli, že je dáme na charitu. Asi za tisíc korun jsme přes Člověka v tísni koupili kozu do Nepálu se vzkazem, že bychom si přáli, aby došla pěšky do kazašské Astany. A zbytek, asi 17 tisíc jsme se dohodli, že dáme na kliniku dětské chirurgie v Motole. To, jak s penězi naložíme, vybírali kluci Patrik Zítka, Mira Kocián, Milda Nečas a Honza Ploc,“ prozradil Sekanina.

Čechy v Kazachstánu zatkli loni v listopadu. V plavkách se chtěli vyfotit před nápisem „I love Astana“ (Miluji Astanu). To se však nelíbilo místním policistům, kteří muže umístili do vazby. Usvědčující materiál policisté předali meziregionálnímu správnímu soudu, který následně každého z výtržníků pokutoval za „drobné výtržnictví“.

„Nápad vzešel víceméně z toho, že když už jsme se vydali do Kazachstánu, protože tam po dlouhé době nebyla potřeba víza a byly levné letenky, tak tam přece někde musíme udělat fotku v mankinách. No a po cestě z letiště jsme uviděli nápis I love Astana a bylo rozhodnuto. Ten nápad vznikl tak nějak napříč skupinou. Myslím, že původně ale vzešel od Miloslava Nečase. Jediný, kdo o tom nápadu nevěděl, byl Zdeněk Němeček, který se to dozvěděl až chvíli před samotnou fotkou. Což ho maličko vykolejilo, ale zhostil se toho s grácií,“ řekl Sekanina.

Film Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu je fiktivní dokument, který vyšel v roce 2006 a jehož tvůrcem je komik Sacha Baron Cohen. Film je známý především svými nevyhýbavými sexistickými a rasistickými narážkami, Kazachstán zobrazuje jako zaostalou a nedemokratickou zemi. Získal však mnoho cen, například Zlaté glóby, a tvůrcům vydělal 260 milionů dolarů.

Hned po uvedení snímek pobouřil kazašské úřady, které jeho promítání v Kazachstánu zakázaly. Poté, co se Borat objevil na MTV Movie Awards, ministr zahraničí dokonce vyhrožoval Cohenovi žalobou. Nakonec mu ovšem poděkoval, protože film pomohl oživit kazašskou turistiku.