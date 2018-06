Filmové krásky volí porod do vody

Kate si hodlá své těhotenství opravdu užít. Plně ji v tom podporuje také její hvězdná matka Goldie Hawnová.



"Již jsme se společně zapsaly do kursů pro matky a dcery. Myslím, že si teď rozumíme daleko více než kdy předtím. Maminka také souhlasí s alternativním způsobem porodu, který jsem si zvolila. Nakoupila mi o porodu ve vodě mnoho knih," usmívá se hvězda filmu Jak ztratit kluka v 10 dnech.



Z hereččina těhotenství jsou podle všeho nadšeni i hollywoodští producenti. Odsunuli kvůli němu o několik měsíců natáčení nového filmu Skeleton Key, jehož přípravy se měly rozjet již v září.



"Bylo otázkou, jestli vyčkat, až bude Kate schopná natáčet nebo začít bez ní. Producenti se nakonec rozhodli pro první verzi," uvedl mluvčí herečky, která si v novém snímku zahraje pracovnici hospice.



Kate čeká své první dítě

Kate Hudsonová čeká dítě se svým mužem, rockovým hudebníkem Chrisem Robinsonem. Pro čtyřiadvacetiletou Hudsonovou i šestatřicetiletého Robinsona, kteří se vzali v prosinci 2000, to bude první potomek.



Nastávající maminka je řazena mezi nastupující hollywoodské hvězdy. Jejím nejvýraznějším snímkem se před třemi lety stal Oscarem oceněný film Na pokraji slávy, ona odešla s nominací za vedlejší roli. Mohli jsme ji vidět například ve filmech 200 cigaret, Doktor T. a jeho ženy, nebo v romantickém příběhu z New Yorku nazvaném Jak ztratit kluka v 10 dnech.

Robinson hrával se skupinou The Black Crowes a nyní se chystá na turné se svou novou formací New Earth Mud.

Sedmapadesátiletá Goldie Hawnová získala v roce 1970 Oscara za vedlejší roli ve filmu Kaktusový květ. Zahrála si také ve filmech Smrt jí sluší, Klub odložených žen nebo Sugarlandský expres.