Filmové krásky se vzdávají herectví

"Vždycky jsem chtěla mít více dětí, proto jsem se rozhodla adoptovat Maddoxovi bratříčka či sestřičku," dala se slyšet osmadvacetiletá hvězda filmu Tomb Raider.

"Maddox za chvíli půjde do školy, a to je ten nejlepší čas pořídit si další dítě. Snažím se teď vymyslet, jak to všechno zvládnu. Je těžkým oříškem mít dítě a přitom pracovat. Moc ráda bych si pořídila sedm dětí, ale chci se o tom všem ještě ujistit," řekla Angelina, která nyní společně s Colinem Farrellem a Valem Kilmerem natáčí v anglickém Pinewoodu velkofilm Alexander.

"Pracuji zrovna teď na Alexandrovi a nemyslím, že by někdy v dohledné době mohl přijít Tomb Raider 3. Přesto se snažím pracovat jak nejvíce mohu, protože si pak chci dát s dítětem pauzu. Taky bych si chtěla vyšetřit volný čas pro sebe. Chci být dobrou matkou, ale také se naučit pilotovat letadlo," prozradila s úsměvem Angelina Jolieová.

Hannahová má herectví plné zuby

Také hollywoodská hvězda Daryl Hannahová oznámila konec své herecké kariéry, ale má k tomu trochu jiné důvody. "Pořád máte nabitý program, neustále se musíte na filmových premiérách setkávat s novými lidmi. Už toho mám plné zuby," řekla dvaačtyřicetiletá herečka v rozhovoru pro časopis Gala.

"Mé místo je za kamerou. Herectví mě strašně vyčerpává. Znamená pro mě mnohem více, když mohu dělat své vlastní filmy a dostane se mi za ně uznání," říká Hannahová, která si zahrála po boku Umy Thurmanové v Tarantinově filmu Kill Bill.

"Každý má své vlastní tempo. Někdy holt chvilku trvá, než člověk pozná, co pro něj je a co není dobré," odpovídá herečka, která počátkem prosince oslaví Hannahová 43. narozeniny, na otázku, proč se k tomuto kroku odhodlala až nyní. Během 25leté herecké kariéry si zahrála bezmála v šesti desítkách filmů, z nichž nejznámější jsou komedie Žbluňk!, Roxanne, Dům veselých duchů nebo thriller Perníkový dědek.