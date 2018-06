Filmové Cannes ovládla i móda

Americký režisér Woody Allen na zahájení festivalu v Cannes. Americký režisér Woody Allen po obdržení čestné Zlaté palmy. Americké herečky Tiffani Thiessenová (vpravo) a Debra Messingová líbají Woody Allena při zahajování filmového festivalu v Cannes. Americký režisér Woody Allen se svou ženou Soon-Yeovou přichází na festival v Cannes. Francouzský herec Luc Besson na zahájení festivalu v Cannes. Italská herečka Claudia Cardinaleová na zahájení festivalu v Cannes. Milla Jovovichová Členové poroty (zleva) indonéská herečka Christine Hakimová, americký režisér David Lynch (předseda), americká herečka Sharon Stoneová a hongkongská herečka Michelle Yeohová v jihofrancouzském Cannes, kde 15. května 2002 začal mezinárodní filmový festival. Režisér David Lynch a herečka Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Sharon Stoneová na zahájení festivalu v Cannes. Členové poroty (zleva) indonéská herečka Christine Hakimová, americký režisér David Lynch (předseda), americká herečka Sharon Stoneová a hongkongská herečka Michelle Yeohová v jihofrancouzském Cannes, kde 15. května začal mezinárodní filmový festival. Americký režisér a předseda poroty David Lynch. Americký režisér a herec Woody Allen pózuje s herečkami Tiffani Thiessenovou (vlevo) a Debrou Messingovou na terase Festivalového paláce v jihofrancouzském Cannes, kde od 15. do 26. května probíhal mezinárodní filmový festival. Allen na něm uvedl svůj nový film "Hollywood Ending".

V případě proslulého neurotika, scenáristy, režiséra a herce Woodyho Allena, jehož film Hollywood Ending filmovou přehlídku odstartoval, se o oděvu rozhodně nemluví. O tom, v čem se na festivalu ukážou krásky stříbrného plátna, však společenské časopisy spekulují velmi náruživě. Francouzská herečka Virginie Ledoyenová, která moderovala zahajovací ceremoniál, měla na sobě model od Chanela.U ostatních hereček, a že jich nebude málo, však značka jejich rób není jistá. Věrnost celebrity jednomu módnímu domu se už tolik nenosí a salony samy jsou před festivalem velmi tajnůstkářské. Velká očekávání vzbuzuje festivalový šatník Sharon Stoneové. Tato americká hvězda zřejmě přijede se vskutku bohatou garderobou, neboť v Cannes pobude kvůli své účasti v porotě celých dvanáct dní.Otázkou také je, v jakých modelech se představí Catherine Deneuveová, věrná zákaznice módního návrháře Yvese Saint-Laurenta, který je už od ledna na cestě do důchodu. Stovky fotografů a kameramanů budou denně na široké třídě Croisette lemované palmami prohánět rovněž Cameron Diazovou, Leonarda DiCapria, Jeremyho Ironse, Antonia Banderase či celebrity z francouzské stáje - modelku Laetitiu Castaovou a zpěváka Charlese Aznavoura.Na festival se akreditovalo na 35 tisíc lidí, z toho 4000 novinářů. V letovisku se očekává nával až 200 tisíc filmových fanoušků. Pokud by si celebrity nestihly připravit šatník a módní doplňky před příjezdem do Cannes, nemusí propadat panice. K jejich službám tu budou připraveny takové módní domy, jako jsou například Dior a Armani či klenotníci Swarovski a Chopard.K otevření nového butiku se v Cannes chystá i Jean-Paul Gaultier. Výrobce šperků a luxusních hodinek Chopard, který je partnerem festivalu, bude ozdoby astronomických cen zapůjčovat svým slavným zákazníkům těsně před tím, než vyrazí do festivalového paláce, přičemž s nimi vyšle i diskrétní „ochranku“ klenotů.