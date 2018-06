Filmař objevil na Chaplinově snímku z roku 1928 ženu s mobilem

Videonahrávka, kterou už si na serveru YouTube pustily více než dva miliony lidí, vzbuzuje úžas. Na snímku projde žena v dobovém kabátě a klobouku, která si drží ruku u obličeje, jako když mluví do mobilu. To ovšem není možné. První přístroj, který by mohl být přirovnán k mobilnímu telefonu, byl vyvinut v roce 1940. Měl ale velikost lidské ruky a i tak to bylo víc než deset let po natočení Chaplinova filmu.

Podle některých lidí si žena zakrývá obličej, aby nebyla na záznamu poznat. To ovšem nevysvětluje, proč pohybuje rty jako když mluví, ačkoli blízko ní není žádná jiná osoba. I její chování a gesta naznačují, že žena telefonuje.

Objevil se i názor, že žena trpí schizofrenií a zakrývá si obličej, aby nebylo vidět, že mluví sama se sebou. Podle irského filmaře George Clarkea, který klip objevil a komentuje, je ona osoba jednoduše cestující v čase a "prostě to nejde vysvětlit".

Clarke tvrdí, že nahrávku pouštěl už víc než stovce lidí a nikdo z nich nepřišel s uspokojivým vysvětlením.

Podle agentury AP je ale věc jasná a není na ní nic záhadného. Na záznamu prochází herečka držící sluchátko s nápovědou. Tomu ale Clarke ani jeho příznivci nevěří.