Film se obléká na ulici, mládež podle filmových idolů

Barvy koření, přírodní materiály a lehce pomačkaný vzhled - tak se obléká Leonardo DiCaprio a jeho přátelé. Ovinout, zavinout, hlavně nemuset nic žehlit. To je inspirace podle Rachel Flemingové. Film vstoupil do módy, aneb styl alá Leonardo DiCaprio.

To takový Leonardo DiCaprio se projde ve filmu Pláž po pláži v obyčejném bavlněném tričku a v sandálech na silné podešvi - a je hvězda. Stačí, aby si hrdinové Pláže navlékli hodinky s pohyblivou lunetou označující minuty, a mladí po celém světě se vrhnou na tyto "potápěčské" hodinky, kterým nevadí, že si v nich půjdete zaplavat do moře.Jedna z hlavních hrdinek si na večerní schůzku oblékne zavinovací bavlněnou halenku s jemnou výšivkou a oranžovou sukni - a najednou je nosí i zaryté milovnice černého oblečení. A to přesto, že jim ještě na jaře připadaly vyšívané halenky jako archaismus z doby národního obrození.Film prostě zase vstoupil do módy, ovšem po svém. Zatímco tvůrci kostýmů z filmu Vzpomínky na Afriku, který výrazně poznamenal módu let osmdesátých i začátku devadesátých, potřebovali pro svůj safari styl spoustu návrhů a vypracovaných detailů, Pláž šla rychlejší cestou. Autorka kostýmů, Rachael Flemingová (mimochodem má na svědomí i oblečení hrdinů kultovního filmu Trainspotting) sáhla po tom, co nosí "ulice", přidala pár pohodlných košil a ovinovacích sukní či halen, na kterých nikdo nepozná, zda někdy viděly žehličku, krátké široké cargo kalhoty s kapsami - a šatník hrdinů byl hotov. K tomu nezbytné propriety v podobě malých slunečních brýlí, řetízků, hodinek a ruksaků a mladá generace hned ví, co chce nosit a v čem chodit.