Film Pomáda se dočká pokračování

Dvojice pomádových představitelů se zúčastnila večírku pořádaného společností Paramount k poctě Travoltova hereckého umění. Na DVD totiž nedávno vyšly tři nejslavnější Johnovy filmy Urban Cowboy, Horečka sobotní noci a Pomáda. Pro oživení společenské akce se rozhodli herečtí kolegové Travolta a Newton-Johnová sáhnout ke svým starým hitům ze slavné Pomády. Jejich vystoupení bylo přijato s nadšením, i když svědci tvrdí, že dvojici během vystoupení lehce docházel dech.



Olivia začala sama zpívat song Hopelessly Devoted To You a jakmile skončila, přiběhl k ní na pódium John, aby pak zapěli duet You´re The One That I Want. Do třetice si zvolili nejznámější píseň Summer Nights. Nadšení netajili především tvůrci slavné Pomády. Díky Johnovi a Olivii se vrátili o mnoho let na zpět. Po letech se tak zrodil nápad natočit pokračování muzikálu.



Režisér jedinečné Pomády Randal Kleister (56) hned řekl: "Bude to o tom, co se stalo se všemi představiteli Pomády za dvacet let života. Myslím, že diváci po těchto pokračováních po letech prahnou. Rád bych se opět zhostil režie. Teď už záleží jen na souhlasu Olivie a Johna - a můžeme začít točit."







Napomádovaný a v sobotu horečnatý Travolta je napůl Ital a napůl Ir. John Travolta a Sharon Stoneová tančí na oscarovém ceremoniálu.