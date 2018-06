Otec Amy Winehouse brání natočení filmu o životě zesnulé zpěvačky

Mitch Winehouse vlastní práva na hudbu své dcery a tu do filmu nepropůjčí. "Těžko by to mohl být životopisný snímek bez hudby a my bychom k užití těch písní nesvolili," řekl Winehouse deníku Daily Mail.

Chce mít pod kontrolou vše, co se o Amy vydá. Svolení dal ke knize, kterou vydá nakladatelství HarperCollins a popisuje ji jako upřímnou a odhalující monografii.

Mitch Winehouse na dražbě šatů své dcery Amy

Mitch Winehouse se brání kritice, že chce na své dceři vydělat. "Dovolte, abych připomněl, že veškerý výdělek půjde na nadaci. Víte, kolika dětem to pomůže?"

Nadaci Amy Winehouse založil v den jejích nedožitých osmadvacátých narozenin. "Úkolem je pomáhat dětem, a to nejen těm závislým, ale všem dětem v nouzi," řekl Winehouse.