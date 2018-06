Na premiéru filmu o Baarové přijel i prezident, aby podpořil Renče

První manželka Karla Högera se s Baarovou osobně znala a přiznala, že kvůli její lásce s německým ministrem propagandy ji neměla moc ráda. Ve snímku Filipa Renče si zahrála prvorepublikovou hvězdu ve stáří.

„Já jsem Baarovou znala a neměla jsem ji za vztah s Goebbelsem ráda. Myslím si, že v době, kdy miliony lidí umíraly v koncentračních táborech a padaly na bojištích, mít vztah s říšským ministrem Josephem Goebbelsem nebylo správné. Nemyslím si dokonce, že šlo o lásku a zamilovanost. Podle mě byla Baarová spíše velmi ctižádostivá a dělala pro svou kariéru vše, co mohla,“ řekla Procházková.

„Člověk nesmí skloubit tu postavu, kterou zná, s filmovou rolí. Kdybych měla hrát moji maminku, tak ji budu hrát, jak je napsaná, i když to nebude podle mého gusta. To nemá s tím vůbec co dělat. Já jsem Lídu Baarovou hrála velice ráda, když pan režisér Renč udělal všechno proto, aby to bylo pravděpodobné,“ vysvětlila, proč vzala roli v novém filmu.

Premiéry se kvůli účinkování ve Slovenském národním divadle v Bratislavě nezúčastnila představitelka titulní role Táňa Pauhofová. Diváky pozdravila z videozáznamu. Nechyběli však Gedeon Burkhard, který hrál Gustava Fröhlicha, a Karl Markovics, který ztvárnil Josepha Goebbelse.

„Co se týče Lídy Baarové a jejího vztahu s Goebbelsem? Co k tomu říct. Ona nebyla jediná, kterou tento muž pronásledoval svými city. Je těžké hodnotit Baarovou. V té době jsme nežili a na druhou stranu setkání s mocí a jeho boj s ním je velmi těžký,“ řekl Miroslav Táborský, jenž si ve filmu Lída Baarová také zahrál.

Hudebník Ondřej Soukup, který složil k filmu píseň Když tančí ďábel s andělem, přiznal, že tak trochu závidí hvězdám z období první republiky. „Kouzlo těchto prvorepublikových herců bylo v tom, že když vešli do restaurace, lidé tleskali. Oni měli peníze a neuvěřitelný obdiv. Upřímně, ano, chtěl bych být prvorepublikovým hercem, jako byl Hugo Hass,“ řekl Soukup.

Slavnostní premiéru si nenechala ujít ani bývalá první dáma Dagmar Havlová, miliardář Karel Janeček s manželkou, zpěvačka Helena Vondráčková s manželem či herečka Jiřina Bohdalová, která přijela podpořit dceru Simonu Stašovou, jež hraje matku Lídy Baarové. „Na film jsem se moc těšila, věděla jsem, že bude skvělý, jelikož Filip je geniální režisér. Byla jsem i zvědavá na mou dceru Simonu,“ řekla Bohdalová.

Dorazil i kancléř prezidenta Vratislav Mynář s manželkou Alexandrou a také prezident Miloš Zeman. „Filipe, blahopřeji k takovému filmu a jsem rád, že tě vidím,“ prohlásil Zeman po příjezdu Renčovi, který ho otevřeně podporoval v prezidentských volbách v roce 2013.