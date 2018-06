Film Hranaři je nakonec bez Bartošové, její vokály se odevzdaly pozdě

Zpěvačka Iveta Bartošová nazpívala vokály včas tak, jak producent Zdeněk Kubík požadoval. Za svou práci následně dostala i slíbený honorář. Záhy se ale ukázalo, že ji oslovil v okamžiku, kdy dokončovací práce na snímku byly hotovy. Divák, který v Hranařích bude čekat na zpěvaččin hlas, tak bude zklamán. Ve filmu jej neuslyší.

"To, že se ve filmu nepoužila muzika s nazpívanými vokály od Ivety Bartošové, je jen a jen moje chyba. Byl jsem ve své hlavě posunutý o měsíc a říkal jsem si, že je do prosince času dost. Nahrávalo se v pondělí a uzávěrka zvuku byla v neděli před tím. S prací Ivety Bartošové jsme ale velmi spokojení, takže se vokály objeví na DVD filmu Hranaři jako bonus. Je to totiž naprostá profesionálka, která se za velmi krátký čas stačila bravurně připravit a nazpívat opravdu těžké vokály," řekl iDNES.cz Kubík.

Jedna z hlavních skladeb od Zdeňka Merty, s vokály Ivety Bartošové, tak byla dosud slyšet pouze z traileru snímku.

Producentovi se ale paradoxně povedlo něco, co možná nebylo prvotním zájmem spolupráce. Víc než ke zkvalitnění filmu svým opožděným jednáním přispěl k jeho větší publicitě právě prostřednictvím známé zpěvačky.

Hranaři měli předpremiéru ve středu. Ujít si ji nenechala ani samotná Iveta Bartošová, která do kina dorazila v doprovodu osobního strážce a partnera Josefa Rychtáře. Dvojice se kromě několika bodyguardů chránila i baseballovou pálkou v ruce, kterou by použila v případě nenadálé smršti fotoreportérů (více zde).