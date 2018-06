Filipínský hlídač omylem zastřelil herce maskovaného za zločince

Nešťastný incident se odehrál ve filipínské provincii Cebu, kde britský režisér Alan Lyddiard právě natáčel film s názvem Going Somewhere.

Mladý herec Kirk Abella točil poslední scénu filmu, při které měl spáchat zločin z jedoucího motocyklu. Maskován v lyžařské kukle s plastovou pistolí projížděl vesnicí na motorce se stejně maskovaným spolujezdcem.

Ozbrojených mužů si všimli místní občané a zburcovali dobrovolného strážce pořádku Edgarda Cuizon. Ten na nic nečekal a vydal se dvojici na motocyklu zastavit. Když muži nereagovali na jeho výzvu k zastavení, vystřelil a smrtelně zasáhl herce Abellu.

Poté, co se Cuizon dozvěděl, že místo zločince zabil herce, sám se přihlásil na policii. "Rád bych požádal o odpuštění. To jsem nechtěl," uvedl zdrcený Cuizon, který léta patřil k dobrovolným strážcům pořádku. Ti po celé zemi pomáhají filipínské policii udržovat klid, střeží ulice a dohlížejí na dodržování zákazu vycházení. Obvykle jsou vyzbrojeni pouze holemi a nepředpokládá se, že by nosili střelné zbraně.

Cuizon vypověděl, že si pistoli vypůjčil, ale odmítl sdělit od koho. Bude obviněn z vraždy a porušení zákona o zbraních.