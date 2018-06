Filipínská zpěvačka si kvůli seriálu v osmnácti nechala napíchat botox

Charice Pempengcová, která měla úspěch v talentových soutěžích na Filipínách a v Jižní Koreji, se rozhodla prosadit jako herečka. Přihlásila se proto na konkurz do velmi populárního amerického hudebního seriálu Glee. Když ji vybrali, byla nesmírně šťastná. "Je to opravdu požehnání," řekla a dodala, že je velmi hrdá, že je Asiatka a velmi hrdá, že je Filipínka. Natáčet má Charice začít od konce července.

Před svým debutem ale nechtěla ponechat nic náhodě a podstoupila kosmetické úpravy včetně léčby botoxem. Díky ní má její přirozeně kulatá tvář vypadat užší a kůže má být už od jejích osmnácti let chráněna proti stárnutí.

Pempengcová kosmetické úpravy, které podstoupila minulý týden, popsala jako snahu vypadat před kamerou svěže. "Všichni lidé budou čekat, jak tam ta Charice bude vypadat. Je dost dobrá, aby se postavila proti Rachel Berryové? Pochopitelně tu existuje ohromný tlak," řekla zpěvačka.

Mnozí se ale ptají, zda má tak mladá dívka kosmetické zákroky zapotřebí. "Myslím, že je to v pořádku, když si ženy nechají podobné věci udělat, ale ona je příliš mladá. Potřebuje to?" říká na ulici v Manile jednadvacetiletá studentka Patricia Carpiová. A třiadvacetiletá Myrna Lumanaová, prodavačka u stánku s koblihami, dodává, že vypadat přirozeně je lepší. "Počítám, že si může tyhle procedury dovolit, protože má peníze, ale přála bych si, aby neměnila to, jak vypadá," řekla Lumanaová.

Zpěvačka se narodila jako Charmaine Clarice Relucio Pempengcová a spolu s bratrem ji vychovávala osamělá matka. Nejprve se objevovala v televizních talentových soutěžích na Filipínách a v Jižní Koreji. Velký průlom přišel v jejích patnácti letech, kdy vystoupila v Show Ellen DeGeneresové. Poté se několikrát objevila v Show Oprah Winfreyové, které připisuje zásluhu za urychlení své kariéry.

Do konkurzu do muzikálového seriálu Glee, který má na kontě 19 nominací na televizní cenu Emmy, se přihlásila v polovině června v Los Angeles a je prý nesmírně šťastná, že ji vybrali.