Filip žertem rozpoutal šílenou vodní bitku

Nejprve se sešly v obýváku Lena, Oksana a Stefi (ANO, Martin už zase zmizel v dámských šatech!) a řešily lásku. Konečně přišly na to, že láska bolí. "Neznám lásku, která by mi neublížila." svěřila se Oksana. Stefi jí to odsouhlasila: "Je krásná, ale bolí."

Nejvíc se rozpovídala Lena. "Jak začneš milovat, tak je jasný že budeš trpět." Pokračovala ale dál: "Od Romana jsem se nechala totálně vláčet. To nesmíš! To nesmíš! Jasný! Pohoda!" To stále nebyl konec! "Chodil v šest ráno domů. Jsem na něj čekala jako pí..." šokovala dál. Ve Zpovědnici se svěřila i Bratrovi: "Bratře, mám ňákej splín. Je mi smutno."

Další debata se rozpoutala ve Stefanině pokojíku v Oku. Stefi navštívily Lena s Evou a drbaly o sto šest. "Ale dětinský bylo s tou Oksou. Jak jí někdo schoval ty hadry." zhodnotila Stefi. Eva potvrdila její podezření, že to byl zřejmě David s Karlosem, i když sama jí chtěla schovat kalhotky, aby jí dokopala dojít si říct po měsíci o prádlo. Stefi usměrňovala debatu a stočila jí na Markétu: "Myslíššš, že by se nedalo něco udělat s tím zadkem tý Markétky?" A pak se v kostýmku zdravotní sestřičky kochala přes okno pány na zahradě: "Vesměs všichni kluci tady maj dobrý tělo."

Odpoledne se v oranžové ložnici rozpoutala žhavá debata o potu sexuálních partnerů. Hotová přehlídka mistrů světa v získávání postelových skalpů. Podle očekávání zvítězil Milan s více než 100 úlovků. Karlos měl pro něj jasný vzkaz: "Ty jsi anální vetřelec!" Stříbro získala Sylva: "Já moc. Já nechcu to říkat. Asi sedmdesát... a od tý doby to nepočítám." Šrek s Evčou z debaty vycházejí jako outsideři. Eva by to spočítala na prstech rukou a stydlivý Šrek spal jen se dvěma ženami. "V neděli, než jsi sem šel, viď?" šprýmuje Filip, který ovšem svoje číslo jaksi ututlal.

Filip si vůbec začal o sobě hodně myslet a šel se chlubit Velkému bratrovi. "Až odsud odejdu, tak bych klidně mohl dostat angažmá v cirkuse, třeba od pana Berouska." prohlásil sebejistě. Bratr ho zpražil otázkou, zda si skutečně myslí, že jsou tak dobří, nicméně odměnil muže klobásami a salámy. Filipovi to asi vlezlo na mozek a nechutně ftipkoval: "Já bych dal holkám nějakou cenu. Třeba Vysočinu." Pánové se cpali, až měli boule za ušima a občas něco darovali některým dámám. Po Leně ale nechutně házeli zbytky a Oksana se snad nedostala ani ke stolu.

Z toho Stefi málem ranila mrtvice a raději odešla do obýváku a za Velkým bratrem. Svěřila se mu, že jí to tam začíná dost vadit, jak se všichni chovají - "jako totální hovada a prasata!" Krédem kluků je "ráno vstát, ulevit si (krknout), válet se, nažrat se, odvalit, udělat si dobře a usnout." Holkám se její postoje líbí a brání jí. Chudáček ublížený Kája, který měl umýt stůl po jídle, si šel hned stěžovat pánům do ložnice, jak na něj kvůli Stefi vyjely. Oksana jí šla utěšovat na zahradu, ale ta nechtěla a poslala jí pryč. Pak si spolu ale holky pokecaly v sauně a v noci v obýváku.

Všichni se pomalu ukládají ke spánku. V oranžové ložnici však Filip kuje plán, jak si vystřelit z Leny. Rychle pod peřinu k Evičce a hýbá všelijak peřinou. Co se pod ní asi děje? Eva vyděšeně křičí: "Marčelo, řekni něco! Bardotka přijde a ušmikne mi hlavu. Vyškrábe oči a vtrhá vlasy." Někdo zhasl a všichni čekají na Lenu. Bardotka si lehá, ale najednou vystřelí z postele, rozsvítí a řve na Filipa: "A mazej!", aby si s Milanem zase hezky rychle vyměnili postele. Všichni se šíleně smějí. Lena chce do postele k Fildovi, ale ten jí za smíchu vyhazuje: "Běž si za Stefanie, jestli si chceš s někým hajnout. Vem si peřinku." Vytočená Lena utekla do kuchyně a řvala na celou vilu: "Uáááááááá! Božeeeeeee!" a vymyslela šílený plán pomsty.

Šílenost to byla vskutku veliká. Lena řvoucí jako lvice vtrhla do pokoje s lahví vody, rychle zhasla a začal všude kolem sebe stříkat. Strhla se šílená mela, kterou přehlušil snad jen řev Markéty, která ještě rychle stačila rozsvítit. Začala bitka o nejmokřejšího člověka v Domě. Voda byla na zdech, v oblečení, v postelích, v povlečení - prostě všude. A do toho se mlátili polštáři hlava nehlava, až Lena spadla na zem.

Jenže "prasatům" asi přišlo líto, že mají pokoj mokrý jen oni, a tak se postupně přesunuli do obýváku a jídelny a nakonec i do žluté ložnice, kterou bránil zuby nehty David. Asi nestálo za to, zničit pleťovým mlékem, které chrstnul místo vody ven z pokoje, kameru za 300 000 Kč. Pokoj stejně neubránil a odnesla to Oksanina postel, na kterou ho zahnali a polili kbelíkem vody. Z toho měla holka opravdu radost! Zvlášť když jediná ona a Stefanie se bitvy nezúčastnily. Snad si všichni na těch "vodních" postelích dobře odpočinou, aby měli sílu to všechno uklidit.

