Každá svatba je finančně náročná. Moje stála 200 tisíc, přiznal Renč

Filip Renč přiznal, že jeho svatba s Marií Kružíkovou (30) byla opravdu romantická. K rozhodnutí oženit se však prý musel dospět a samotné svatbě předcházely desítky hodin diskuzí. „Myslím, že je to dost náročné organizačně. Ta svatba, to je pro mě jako zorganizovat jeden velký natáčecí den. Je tam spousta komparzů, techniky a tak dále,“ řekl Renč s tím, že jako každá i ta jeho svatba by finančně náročná.

„Přes 200 tisíc to určitě bylo. Tak máte tam dopravu, raut, pronájem restaurace... Spousta lidí nám ale vyšla vstříc. Svatba byla v Arcibiskupském paláci a měla krásnou atmosféru, máme pěkné vzpomínky. Ale myslím, že jednou to stačilo.“

Narození dcery, která přišla na svět na Štědrý den, bylo pro Renče nejhezčím dárkem. „To bylo krásné, ale čekali jsme porod až po Novém roce. Takže odpadly všechny různé plánované návštěvy příbuzných a slavení stromečku a v 10:30 dopoledne se narodila Sofie Marie,“ prozradil.

Miminko mu prý dává trošku zabrat, protože k dceři musí vstávat v noci. „Člověk musí ubrat trochu z té své sobeckosti a pohodlí a musí to věnovat tomu dítěti, které se stává šéfem domu a mého času,“ prohlásil.

Renč, který platil za velkého sukničkáře a milovníka žen, přiznal, že se po svatbě a založení rodiny zklidnil. „Já myslím, že každý si prochází nějakým životním obdobím a každému normálnímu chlapovi se líbí ženy a má za celý život třeba i spoustu partnerek a kamarádek, a tak se tomu říká sukničkářství. Já si myslím, že jsou to období, kterými člověk prošel a že jsou víceméně za mnou,“ dodal.