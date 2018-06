Filip Renč si nechává šít v Thajsku

"Je to vlastně normální smoking, ale nechal jsem si ho na míru zhotovit v Thajsku právě pro tuto slavnostní příležitost. Ušili mi ho tam velmi rychle a hezky. Protože mám rád kombinaci černé a červené barvy, zvolil jsem vestičku červenou," prozradil režisér.

"Dokonce se přiznám, že jsem jel nedávno do Thajska vlastně především proto, abych si tam nechal ušít oblek. Tam totiž šijí perfektně," říká Filip Renč, který má radost, že jeho Román pro ženy podle scénáře Michala Viewegha si získal loni nejvíce diváků.

"To je pro mne opravdu velmi cenné, protože já netočím pro nějakou vybranou hrstku lidí, ale pro diváky. Režisér by snad ani neměl jít za kameru, když by měl na mysli cokoliv jiného než spokojené diváky. Takže Český lev za divácky nejoblíbenější film je pro mne tou nejcennější trofejí, kterou jsem až dosud dostal."

Nyní se Filip Renč chystá natočit opět divácky atraktivní film podle scénáře Michala Viewegha. "Nechci už dělat žádné reklamy ani klipy, i kdyby měly mít takový úspěch jako reklama na Mattoni nebo klip Lucie Bílé Láska je láska. Chci už dělat jen celovečerní filmy. Prošel jsem složitým životem, své jsem si i protrpěl a nemusím točit každou blbost, která se mi nabízí. Tentokrát to bude erotický thriller, píši už technický scénář a v létě by se měl začít natáčet."