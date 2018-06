Filip Renč se usadil

"Teď už přes rok žiji v pohodě s dívkou z vesnice. A pokud jde o ty dívky, které jsem měl, ony na mne rády nadávají. Ale většinou šlo o nové tváře, které jsem hledal pro své filmy. Já rád objevuji nové lidi, je jich dost talentovaných a není třeba sahat do archivu herců, když začínám točit nový film. Jde pak o to, kam se oni dostanou, jestli nezblbnou, s kým se dál spojí," řekl Filip Renč.

I pro svůj nový film podle knihy Michaela Viewegha Román pro ženy si pro postavu hlavní hrdinky dvacetileté Laury vybíral Filip Renč mezi stovkami adeptek. Uspěla herečka nitranského divadla Zuzana Kanóczová.

"Uvidíme, jestli se časem bude moci srovnávat s Annou Geislerovou nebo Zuzanou Norisovou, které jsou mými filmovými objevy," pochlubil se Filip Renč, který svůj poslední film točil v roce 2000.

"Jde vždycky o to, přežít roky mezi tím, než se najde nabídka, která by mě bavila. Nechci už točit reklamy ani klipy, ale celovečerní filmy, to je můj životní cíl. Prošel jsem složitým životem a nemíním točit každou blbost. Člověk musí být pracovitý. Nikdo vám nezaklepe na dveře, tak tady máte námět, peníze a dělejte si, co chcete. Štěstí přeje připraveným," míní úspěšný režisér.