Filip Renč: Mít doma právničku je lepší než herečku

„Jsem už nějakou dobu zadaný a nestěžuju si. Mám vedle sebe konečně ženu, která po mně nic nechce. Nemá potřebu se přes mé jméno zviditelňovat. Je právničkou, což je lepší než kdyby byla herečka. Právní služby se vždy hodí,” říká Renč.

„Žena po mém boku to nikdy nebude mít lehké. V soukromých plánech jsem pořád stejný, prostě nic neplánuju. Teď mám hodně práce, dokončuji návrat Drákuly v karlínském divadle a za dva měsíce začínáme natáčet Lídu Baarovou, takže mě teď ani doma přítelkyně Petra téměř nevidí,“ dodává.

Na svatbu a děti to tedy zatím nevypadá. Renč už ostatně jedno dítě má. Jeho dceři Natálii bude 14 let a režisér sebekriticky přiznává, že pro ni není takovým otcem, jakým by chtěl být. „Určitě nejsem dobrý táta, ale snažím se být jí nablízku a nějak s ní komunikovat a myslím, že je to na dobré cestě, aby šla na nějakou hereckou školu, protože má samé jedničky, píše básně, je v nějakém hereckém souboru,“ prozrazuje.

Dceru od herectví zrazovat nebude, sám přitom při obsazování filmů dává přednost herečkám zahraničním. Také do role uhrančivé prvorepublikové herečky Lídy Baarové obsadil Slovenku Táňu Pauhofovou.

„Je o mně známo, že jsem zatížený na slovenské herečky a ani nyní tom není jinak. Táňa sice není Lídě tolik podobná, ale pro mě je důležitější její ztvárnění osobnosti a já vím, že ona je na tuto roli ta pravá,“ vysvětlil okolnosti svého výběru obsazení Renč.