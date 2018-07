Dcera je můj nový vítr do plachet. Nebráním se dalším dětem, říká Renč

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Filmový festival v Karlových Varech patří k největším událostem roku. Vy sem přijíždíte často pracovně. Co letos?

Renč: Jsem tu jako filmový divák, protože tady nemám žádný film v ukázkách, ani v soutěži. Taky jsem chtěl ukázat dceři Sofince festivalové Karlovy Vary, co ji může čekat. S manželkou Marií, která sem jezdila od malička a pak i jako produkční, jsem chtěl udělat hezký výlet. Procházka po kolonádě, užívám si to konečně v takovém poklidu.

Co filmy?

Filip: Rád bych viděl King Skate, to je o mém mládí, o začátku skateboardingu v Československu. Byl jsem toho totiž součástí, protože s bratry Formanovými, se Zobákem, s Vaškem jsme to zakládali. Měli jsme dokonce v Karlových Varech nulté mistrovství Evropy ve skateboardingu, kterého jsem se zúčastnil. Rád bych se díky filmu opět podíval trošku do své minulosti.

Marie: My jsme sem přijeli opravdu jen na chviličku. Přemýšlíme, co se Sofinkou, ta by to v kině nevydržela. Takže pokud bude chtít manžel, budu ráda, když si zajde alespoň on, a já se projdu s malou. Ještě kojím, tak bych se od ní nechtěla moc vzdalovat.

Filip: Je tu i můj bratr Dominik, se kterým procházíme, co je tu za filmy. Tak třeba půjdeme spolu.

A jak se vám festival líbí? Máte nyní možnost to porovnat jak ze strany pracovní, tak i té soukromé.

Filip: Myslím, že je to výborně zorganizované. Po různých mých zkušenostech z jiných festivalových akcí musím uznat, že Jirka Bartoška a jeho tým to tady drží na neuvěřitelně vysoké úrovni už léta. Nejen pro filmaře, ale i pro lidi, kteří se sem vydají jako filmoví fanoušci. Všichni mají možnost okusit to, na co mají finanční možnosti. Ať už jsou bohatí, či ne. Každý si tady najde kulturní zázemí a nějaké svoje filmy. Tento servis nefunguje tak dobře i na mnoha slavných světových festivalech. Tady to žije, a to se mi líbí.

Marie: V každém případě to nepolevuje. Sama to vidím i z té produkční stránky, kterou jsem měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Není to upnuté, takové konzervativní. To je na tom to skvělé.

Letos je festival věnovaný hlavně památce na zesnulého režiséra Miloše Formana.

Filip: On je a navždy bude naše ikona. Stále se ho čeští režiséři těch čtyřicet let snaží napodobit, tu jeho úžasnou poetiku, ale marně. Já jsem se s ním setkal dvakrát. Jednou v New Yorku, když se zakládal novodobý karlovarský festival a Jirka Bartoška tam dostal sponzory. Byla to velká oslava v New Yorku na české ambasádě a přišel tam i Miloš Forman, se kterým jsme se pozdravili. Nejvíc mě fascinovalo, že si za ruku vedl moji spolužačku Martinu Formanovou, se kterou jsme začali studovat na FAMU a ona nám pak zmizela z očí. Pak se objevila v New Yorku po boku Miloše Formana. To byl pro mě velký příjemný šok.

Marie Kružíková a Filip Renč se vzali 22. září 2017 v Praze.

Zmínil jste, že budete natáčet film. Takže vás můžeme na festivalu příští rok potkat i pracovně?

Filip: Doufám. Raději sem opravdu jezdím, když tu mám film a můžu ho prezentovat. I ta pracovní náplň totiž byla vždy spojená s nějakým relaxem a setkáním s přáteli u filmů, které člověk přes rok nevidí. Budu točit příští rok a bude se to jmenovat Erlebachův závod. Producentem bude pan Tomášek. Moc se těším, protože natáčení nebude v městských lokalitách, ale v přírodě, na hřebenech Krkonoš. Bude to zase úplně jiný žánr, než jsem dělal, což je velká výzva.

V jaké fázi jsou přípravy filmu?

Filip: Lucie Konášová teď dopisuje scénář a děláme obhlídky, takže jsme v takové fázi, že začínáme dělat castingy. Erlebachův závod bude vyžadovat perfektní sportovní výbavu herců a dokonalou jízdu na koni, protože je nechci nahrazovat kaskadéry. Skvěle jezdí Karel Roden, Marek Vašut je taky dobrý na koni. Budu ale potřebovat i mladší generaci, takže castingy budou probíhat někde v nějakém jezdeckém klubu.

Ale vy neděláte jen film. Teď pracujete opět na muzikálu. Konkrétně Tři oříšky pro Popelku.

Filip: Po dohodě s panem režisérem Vorlíčkem, který mi dal nějaké rady do divadelního projektu Tři oříšky, by to mělo být v Kongresovém centru v Praze od října tohoto roku. Na konci léta budeme zkoušet, což bude příjemné vyplnění mých filmových aktivit. V představeních rád používám i filmové projekce. Těším se moc na spolupráci s Karlem Heřmánkem juniorem, který hraje mladého prince a těším se i na Karla Heřmánka seniora, který mi tam bude hrát roli Vincka. Ve filmu ho hrál Vladimír Menšík.

Maruško, jak si to užíváte vy? Jste s malou doma, nebo už pomalu pracujete?

Marie: Užívám si to úžasně. Musím říct, že já vlastně tady na festivalu jsem asi podesáté. Každý rok, od mých studentských let, jsem sem jezdila za prací. Teď poprvé je to takové v poklidu. Potkáváme spoustu známých a kamarádů. Je to moc příjemné. Ohledně práce, poprvé od porodu se vracím nyní k natáčení. Jde o seriál TV Prima Krejzovi. Hraji tam přítelkyní Jana Revaie. Není to tak časově náročné natáčení, takže to krásně propojím s péčí o Sofinku.

Dcera Filipa Renče Sofie Marie Renčová

Jste štíhlá jako proutek.

Marie: Je to díky běhání kolem malé, protože to zná asi každá maminka. Když člověk kojí a snaží se dávat maximum tomu dítěti, tak to jde samo.

Řeknete mi, jaký je kdo rodič?

Filip: Snažím se být dobrý otec. Chci, aby Sofie měla dva rodiče, kteří se starají, nehádají a mají se rádi. Vymýšlíme různé aktivity, protože dcera je hodně hyperaktivní. V tom je po mně, takže teď se mi to vrací. Jinak je moc hodná a pořád se usmívá. Ona je můj nový vítr do plachet.

Marie: Je to veselá holčička, je s ní legrace, mám z ní radost. Doufám, že jsem zatím dobrá máma. Jinak Filip mi pomáhá, jsem za to strašně ráda. Práce kolem malé je hodně, a když je chlap oporou, je to úžasné.

Komu se víc podobá?

Marie: Všichni říkají, že na manžela. I já v ní hodně vidím Filipa. Ale snad s odstupem času i něco po mě bude mít.

Filip: Sofinka je krásná po Marušce, ale určitě má nějaké rysy po mně.

Co je, Filipe, vaše oblíbená činnost? Koupání, přebalování?

Filip: My se staráme napůl, ale většinou jsme u všeho spolu. Sofinka ráda máchá rukama, nohama a vším. Prská kolem sebe, takže ji jeden musí utěšovat a druhý ji koupe nebo přebaluje.

Chcete ještě v budoucnu rozšiřovat rodinu?

Marie: Dítě je zázrak a člověk to nikdy nemůže naplánovat, takže si myslím, že bychom určitě chtěli větší rodinu. Ale necháváme to přírodě.

Filip: Jak říká Maruška. Jsme šťastní za Sofinku, určitě bych se nebránil dalším dětem. Kluk by byl dobrý, jako následník trůnu.