Filip Renč a Šárka Vaňková se zasnoubili, nyní je čeká Bali

"S Filipem jsem teď moc spokojená, ale co se týče svatby, to nechci komentovat. Na dovolenou na Bali, kterou mi dal jako dárek, se strašně těším," řekla agentuře Korzo Vaňková.

Zásnuby již potvrdil deníku Blesk sám Renč, který vybral své vyvolené kroužek ze žlutého a bílého zlata zdobený diamanty. Dodal, že zásnuby jsou krátkou předzvěstí toho, co bude následovat. "Požádal jsem Šárku o ruku," dodal.

Vaňková s Renčem to dali dohromady po rozpadu svých bývalých vztahů. Mladá zpěvačka nedávno potvrdila rozchod s Danielem Hůlkou, režisérovi to zase nevyšlo s tanečnicí a choreografkou Kristinou Kloubkovou.

Šárka Vaňková a Dan Hůlka Filip Renč a Kristina Kloubková

"Slýchám o sobě bohužel, že jsem muzikantská Liduška a mrzí mě, že mě lidi hned takhle odsoudí. Přitom do toho nevidí a nevědí, jak to s mými vztahy bylo a je. Nemůžu se ale nijak bránit a ani se mi vlastně nechce obhajovat se. Není proč. Do vztahu s Filipem jsem vstoupila s čistým štítem," řekla iDNES.cz Vaňková před pár týdny.