Filip: Nova nechtěla, abych vyhrál

Po sto dnech je Filip šťastný, že je z domu venku. "To je pro mě opravdovým vítězstvím," odpověděl čtenářům bronzový finalista. "Bohužel sestřihy hodně přispěly k tomu, že jsem působil jako diktátor... Nevyhrál jsem jen proto, že Nova nechtěla, abych vyhrál," dodal rozhořčeně.

Filipův pobyt v domě měl zajímavý vývoj. Diváci ho totiž ze hry vyloučili, ale ukázalo se, že popletli způsob hlasování - namísto záporných hlasů mu posílali kladné. Televize Nova od té doby nechávala diváky posílat už jen kladné hlasy.

Po dvou týdnech se třiadvacetiletý student z Brna do domu opět vrátil a vydržel až do úplného finále. Evu a Šreka však neporazil.

Můžu důvěřovat jen Leně

V domě se nejvíc sblížil s Lenou, která se do něj zamilovala a přes obrazovku se kvůli němu rozešla s přítelem právníkem. S Filipem prožila krátký románek, který však mladíka po čase omrzel. "Fakt je ten, že v normálním životě bychom o sebe asi ani nezavadili," napsal.

Nyní prý mají naprosto perfektní kamarádský vztah. "Lena potvrdila, že chce být jistý čas sama, já mám stejný názor. Fakt je ten, že jen Leně ze všech ostatních soutěžících můžu opravdu důvěřovat, stejně tak jako ona mně. Ale to jsme si asi donesli ven z domu."

Trojovský podle svých slov vnímal svou účast v reality show jako příležitost začít nový život a zbavit se své minulosti pornoherce v gay filmech. - více zde "Nestydím se za to, co jsem dělal. Je to životní zkušenost, kterou si teď musím nést životem. Jen je mi to líto vůči mé rodině," uvedl.

Filip chce podruhé zkusit štěstí na herecké škole, rád by se uplatnil ve světě showbyznysu. "Žádná zajímavá nabídka ale zatím nepřišla," přiznal v on-line rozhovoru.

Filip se aktivně věnuje kick boxu, přivydělává si modlingem. Narodil se v březnu ve znamení ryb.

