Filip mohl vyprávět, proč se vrátil

Proč jeden může vyprávět, co zažil nebo slyšel, a druhý ne?

Když se totiž v neděli do domu vrátil Filip, udělal podle některých diváků ještě větší prohřešek.

Hned po vřelém přivítání se znovunalezenými kamarády všem vyprávěl, jak je možné, že se dostal zpátky do domu.

Dovolují Filipovi pravidla to, co jinému zakazují?

„Ne. Filip byl na tomto postupu domluven s Velkým bratrem,“ řekl mluvčí projektu Adam Kotalík.

„Měl od něho povoleno vysvětlit celou situaci a říci, proč se do domu vrátil. Je to věc, kterou nelze nechat bez vysvětlení. Velký bratr pochopitelně bedlivě sledoval, jak se to Filipovi povedlo. Sledoval, zda dohodu něčím porušil. Nestalo se tak, vše bylo v pořádku, a Filipovi tak vyloučení z důvodů, které vyřadily Jaroslava, zatím nehrozí.“

