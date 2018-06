Syn Lucie Bílé Filip si v klipu zahrál milence své plnoleté vrstevnice

"Natáčení jsem si hodně užil, fakt mě to moc bavilo. Bylo fajn pozorovat, co všechno musí jednotlivé profese zajistit. Mě láká hlavně režie, které bych se chtěl v budoucnu věnovat, tudíž jsem za každou zkušenost, kde můžu nahlédnout do zákulisí, nesmírně vděčný," říká Filip Kratochvíl.

Jeho schopnosti ostatně ocenil i herec Jaromír Nosek, který si v klipu nadějné zpěvačky zahrál vedlejší roli. "Filipa jsem do této chvíle znal jen z médií, musím ale říct, že mu to šlo a hlavně musím ocenit, že se vším ochotně pomáhal. Prostě fajn kluk do nepohody," uvedl Nosek.

Filip Kratochvíl si zahrál v klipu osmnáctileté zpěvačky Eki. Filip Kratochvíl si zahrál v klipu osmnáctileté zpěvačky Eki.

Osmnáctiletá zpěvačka Ekaterini Sluková, pro níž všichni klip k písni Say Goodbye natáčeli, na sebe upozornila v soutěži Hlas ČeskoSlovenska. Nyní používá umělecký pseudonym Eki, který vychází z jejího jména.

Ve videoklipu, který režíroval Adolf Zika, si vedle Filipa Kratochvíla a Miroslava Noska zahráli i Martin Pisařík či Eva Decastelo, která mladé zpěvačce s klipem produkčně pomáhala.

Zpěvačka Ekaterini Eki Sluková

"Eki znám už dlouho. Dlouho jsme rozmýšleli, koho k ní vybrat, až jsem nakonec náhodou viděla rozhovor s Filipem a Lucií Bílou v televizi a napadlo mě, že on by mohl být ten pravý. Samozřejmě kromě scénáře jsem mu posílala i píseň, na kterou se klip točil, protože Filip je po mamince profesionál a nešel by do ničeho, o čem není přesvědčený, že je to dobré. Naštěstí se mu píseň líbila a dohodli jsme se," doplnila Decastelo.