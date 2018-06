Filip Kratochvíl: Je ideální čas si šlapat vlastní cestičku

Vlastní byt dostal Filip Kratochvíl od Lucie Bílé už k osmnáctým narozeninám, ale přestěhoval se tam až nyní.

„Myslím, že je důležité, aby člověk v jednu chvíli překročil svoje rodiče. Vyšlapujou dítěti cestičku, když chce dítě něco podniknout, přesně mu řeknou co a jak. V určitém momentě se ale může ukázat, že ji šlapou sami sobě a začne to být kontraproduktivní. Je pak hodně těžké být sám se sebou spokojený, být pyšný na svoji práci, když za vším jsou rodiče,“ říká Kratochvíl.

„Teď je ideální čas začít si šlapat vlastní cestičku. Překročit rodiče. Zkusit dělat vlastní chyby, přestat se bát. A tak budu konečně bydlet sám,“ dodává.

Lucie Bílá synův odchod do Prahy nenese lehce, ale chápe, že je to nutné. „Jsem stejná jako každá máma. Mám starost, snažím se syna chránit, ale on mě nepřestává překvapovat. Tuhle mi řekl: ‚Mami, jediné, co chci k dvacetinám, je to, abys mě vyhodila z domu.‘ Řekla jsem mu, že to nikdy neudělám. Chci, aby věděl, že má u mě doma bezpečné zázemí, kam se může kdykoli v životě schovat. Na hodně věcí si ale musí přijít sám,“ uznala Lucie Bílá.

Filip Kratochvíl se teď připravuje na přijímací zkoušky na filmovou školu v Písku a hereckou školu v Praze. Po ukončení Prague British School má také možnost díky americkému občanství, které má po otci Petru Kratochvílovi, odjet do zahraničí, ale na to se zatím necítí. Zkouší se prosadit doma.

„Nemám za sebou žádný úspěch, nic jsem nedokázal. Vidím jen úspěch svých rodičů, co dokázali oni. Neznamená to ale, že bych nemohl alespoň třeba využít jejich kontakty. Byl bych hloupý, kdybych jich nevyužil. Ale ne ve smyslu protekce, to ani náhodou. Máma mi častokrát nabízí, že někam zavolá, něco domluví a tak. To odmítám. Poprosím ji třeba o telefon, ale chci si to vyřídit sám,“ říká Kratochvíl.

Osamostatnit se chce i ve finanční oblasti, proto si přivydělává jako uvaděč, osvětlovač a kulisák v otcově divadle. „Než nastoupím na vysokou, chtěl jsem zkrátka vyzkoušet co nejvíc profesí kolem divadla nebo filmu,“ vysvětlil.

