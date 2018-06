Filip Jankovič: Agáta? Takovou už ne!

"Tak takové křeslo doma ještě nemám," přiznal Leoš, kterému u masáže asistovaly půvabné hostesky. "Kdyby mi ho ještě dodatečně přinesl třeba Ježíšek, tak bych se ani moc nezlobil," dodal.

Zpěvačka Míša Nosková změnila opět svou image a se svými růžovými vlasy a stejně barevnou halenkou byla k nepřehlédnutí. Míše nový vzhled pochválil i její kolega z druhé řady SuperStar, zpěvák a tanečník Filip Jankovič, který na vánočním večírku zazpíval několik svých nových písní.

Agáta prý byla hodně špatná volba

Filip je momentálně bez přítelkyně a netají se tím, že hledá nějakou příjemnou dívku. Zároveň ale říká, že nic se nesmí uspěchat. Na dobu, kdy býval viděn po boku modelky Agáty Hanychové, nevzpomíná rád.

"Byla to hodně špatná volba, ovlivněná tím, že jsem vstoupil do světa showbyznysu, a zdálo se mi lákavé chodit s nějakou takzvanou celebritou," přiznal a dodal: "Nebudu lhát, že mám rád, když je holka ďáblice, ale Agáta? To byl extrém, takovou už ne!"

Hranáč všechno snědl

V roli zpěváka se na večírku objevil také exVyVolený Martin Hranáč a jeho pěvecký výkon nebyl tak špatný, jak všichni čekali. Po svém uměleckém výkonu mu ale natolik vyhládlo, že z rautového stolu spořádal snad všechno ovoce.

Trochu tajemně se na party choval podnikatel René Tauber, který se celou dobu ukrýval před fotografy. Zřejmě asi nikomu nechtěl vysvětlovat, proč na vánoční večírek přišel bez své partnerky, moderátorky a bývalé playmate Jany Štefánkové.