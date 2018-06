Filip Čáp se přiznal k mnoha milenkám

"Do mých současných čtyřiatřiceti let bylo těch dívek, které mi opravdu vzaly noci, víc. To musím přiznat. A ony mě také inspirovaly k psaní veršů," svěřil se syn herce a režiséra Josefa Čápa a herečky Kláry Jernekové.

"Ale také jsem se potkal se zajímavými lidmi, kteří mě zaujali a o nichž jsem přemýšlel i v noci. A pak jsem sedl a psal básně. Napsal jsem téměř šest set básní, do sbírky jsem jich zařadil sto šedesát. Pokud o mou sbírku bude zájem, vyjdou i další. Zatím jsem do prvotiny s vydavatelem vybral ty plné romantiky a erotiky. A teď píši také povídky," pokračoval herec a poeta.

Oba rodiče mu zemřeli, a tak se na křtu knihy objevila pěvkyně Gabriela Beňačková, kvůli které otec jeho matku opustil.

"Mne z rodiny snad nejvíce ovlivnila moje báječná babička Jiřina Stránská, ta byla vrcholem pozitivismu. Nikdy jsem z jejích úst neslyšel slovo deprese nebo problém. Díky jí jsem překonal svoje stresy z rozvodu a pak také z odchodu rodičů. Díky jí se snažím i já o pozitivní přístup k životu. Dost mi k tomu pomáhají také Rodinná pouta. Teď můj hrdina inženýr Málek odjede do Švýcarska, takže chvíli nebudu natáčet a budu mít čas na dovolenou. Kam se ale v seriálu řítím, to nepovím," uzavřel Čáp.