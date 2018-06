Fik-fik a je to. Podívejte se, jak Bursík přebaluje miminko

"Když je miminko pokakané, tak se to pozná, že je to až za ušima a že to prosakuje všude," prohodil se smíchem Bursík a pustil se do práce.

Během několika vteřin se intuitivně přenesl do povinností, o které se dělí s partnerkou Kateřinou Jacques, miminku utřel zadeček čisticími hadříky. Ekologické jsou podle něj už dnes všechny, protože se snadno rozkládají.

Rozhovor Tachecí s Bursíkem Politici jsou pro lidi syčáci, říká Martin Bursík pro MF DNES

Obzvlášť vtipný moment nastal ve chvíli, kdy začal panence nasazovat plenu. "Většinou začne kopat nožičkami, miluje to, protože je má volné. Je to krocení divoké zvěře," přiznal poslanec.

Martin Bursík a Kateřina Jacques

Námitku Barbory Tachecí, která poukazovala na krém proti opruzeninám, příliš neakceptoval. "Naše Noemi tyto problémy nemá," řekl a pokračoval v přebalování dál. "Je důležité upevnit lemy, aby to neteklo okolo, fik-fik a je to hotové."

Před kamerou iDNES.cz Martin Bursík rovněž předvedl polohy, kterými se miminko buď uklidňuje nebo připravuje na říhnutí. Velkou pochvalu si od Tachecí vysloužil za polohu "kolínko", která je na trávení ideální.

"Myslím, že budoucí tatínkové nepotřebují instruktážní videa, to běží samo a je to radost. Každé období s dětmi je to nejkrásnější," dodal.

Bursíkově dceři Noemi, kterou vychovává s Kateřinou Jaques, jsou nyní čtyři měsíce.