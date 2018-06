Fialová shání Konvalinkové chlapa

"Vždy, když jsme v nějaké restauraci, ptám se při placení číšníka: Pane nechtěl byste tady Naděnku?" přiznává se svým nevinným úsměvem paní Fialová."Ovšem on se vždy rychle vymluví, že už je ženatý," upřesňuje s typickým nakažlivým řehotem Naďa.Paradoxní je, že paní Fialová pro svou Naděnku hledá nového muže nejen ve skutečnosti, ale teď už i na pódiu v připravované komedii Divadla 90 U Valšů Manžel pro Opalu.Na jevišti bude paní Fialová v roli Opaly hledat ženicha pro kamarádku Růženku, kterou představuje právě Naďa Konvalinková. Do sítí se jim podaří lapit movitého Kapitána Moneye v podání divadelní legendy Lubomíra Lipského."Představím se jako pětadevadesátiletý bývalý námořní kapitán, který si bude namlouvat ženskou. Tutéž roli ve stejné hře jsem hrál už před čtvrt stoletím! No není to skvělé?" chlubí se pan Lipský svou nezdolnou vitalitou.