Fialová saka, bílé ponožky...

Čím vyššího postavení v zaměstnání muž dosáhl, tím "lépe" by měl vypadat. Pravidlo, které ve světě platí odedávna, zdá se, dorazilo i k nám. Kdo by se dnes objevil na obchodním jednání zavedené firmy v bílých ponožkách, pestrém saku a chrastil zlatými řetězy, byl by předem odepsán. "Někdy mám pocit, že se muži o sebe starají lépe než ženy," říká Jitka Šedová, jejíž firma se zabývá návrhářstvím a šitím dámských i pánských modelů. "Účastnila jsem se projektů, kdy firmy zabývající se vytvářením image školily zaměstnance velkých společností, jak se do práce obléci a upravit. Zdá se mi, že muži poslouchali mnohem pozorněji a také si to více vzali k srdci," tvrdí. Pánští krejčí se shodují, že si muži v poslední době vybírají kvalitnější a dražší materiály. "Když už se muž rozhodne, že si pořídí něco nového, zpravidla chce, aby to dlouho vydrželo. Tudíž hledá kvalitu. Ženy mají spíše sklony nakupovat v second handech, v levnějších obchodech a oblečení nějak kombinovat," míní Jitka Šedová. Takže konec podnikatele ve fialovém saku, mokasínech a bílých ponožkách? Snad. Rozhodně je jich na ulicích méně a méně.