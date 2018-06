Fialová: Kašpárkem bych byla nerada

ODPOVĚDI MARKÉTY FIALOVÉ - ZDE

Markéta Fialová na Nově hned první den udělala v redakci zpravodajství pořádný vítr. Všechny zprávy předem připravené od redaktorů totiž doslova překopala.

"Podle zkušeností z dřívějška vím, že když si nachystám studia úplně sama a napíšu si je do pusy tak, aby mi sedla, bude to fajn. Redaktoři to naštěstí s úsměvem tolerovali," říká Fialová.

Hned napoprvé zprávy odmoderovala naprosto suverénně a bez sebemenších známek nervozity. Ta se prý dostavila až na jejich konci. "Teprve po závěrečné znělce jsem si uvědomila, že už to opravdu byla premiéra."

Doma držela palce celá rodina. Obě babičky, které pomáhají v hlídání tříleté Almy a půlroční Emmy, a samozřejmě manžel Alex. Ten si premiérových zpráv své ženy moc neužil. "Střídal v hlídání babičku a říkal, že to tak tak viděl, holky mu nedaly klid. Starší mi ale hlásila, že dobrý a že mě i poznala," vypráví Fialová.

První služba ve zpravodajství jí skončí ve čtvrtek. Pak si užije velikonočních svátků. "Pojedeme na chatu do Podkozí, kam jezdím už odmala. Je tam zvyk, že všechny děti vezmou pomlázky a jdou koledovat k místním mámám. Alma se na to hrozně těší. Ještě musíme vymyslet nějakou originální koledu," říká. Na svátky je připravená i doma, v domku nedaleko Prahy. "Mám ve váze velikou větev napučené vrby, ozdobenou namalovanými vejci. Vypadá to moc pěkně."