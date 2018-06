Fialová: Do vily? S prášky na nervy

Namísto oken jsou ve vile jen nejrůznější zrcadla. Místnosti jsou podle Fialové neútulné a studené.

"Už po chvíli jsem cítila, že musím ven a nakonec mi vadily i průhledné stolky, protože i ta průhlednost materiálu je vlastně symbolická," vylíčila moderátorka vilu, v níž tajemství nejsou dovolena.

"Jediná místnost, kde není kamera, je záchod. Vůbec si nedovedu takovou absolutní ztrátu soukromí představit. A navíc na sto dní bez možnosti komunikovat s nejbližšími. Snad jedině kdyby mi bylo osmnáct, neměla bych závazky a chtěla bych si zkusit co ve mně je. Ale i tak bych do toho šla jedině v zahraničí," uvedla Fialová.

Moderátorka má ráda své soukromí, svůj prostor a vila jí připadá pro dvanáct lidí malá. Nikde nejsou poličky, žádné skříně a soutěžící mají jen omezené množství věcí, které si mohou v kufříku donést.

"Všude svítí ostré studiové světlo, uprostřed komplexu je umělý trávník s vířivkou a i na dně je kamera! Velmi rychle tu na lidi musí přijít ponorková nemoc, ale o tom ta soutěž asi je: Sáhnout si na dno, které člověka přivede třeba až extrémnímu jednání. Nejhorší ze všeho je zpovědnice, kam budou soutěžící muset denně povinně chodit. Je to tmavomodrá polstrovaná místnůstka s klikou jen z jedné strany," popisuje zděšeně Markéta Fialová.

Jediné, co by si moderátorka dovedla představit i u sebe doma, je prý parádní lednička.

A co by po návštěvě vily poradila soutěžícím, aby si kromě nejnutnějšího přibalili do kufříku? "Prášky na nervy, ale to nevím, jestli se smí. No určitě walkmana, knížku a opravdu třeba i nějakého oblíbeného maskota, pokud na tom ovšem nejsou tak jako já, která žádného takového nemám."