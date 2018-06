Festivalové akreditace mají i psi

Ivana Follová uvedla, že si její šestiletá fenka Kerry vlastní akreditaci zasloužila. "Je už tady počtvrté," řekla. Vyřízení akreditace, nevelké plastové kartičky, nebyl v akreditačním středisku žádný problém. "Když akreditaci dostala, hned běžela sama na raut," směje se Follová. Kerry má svou kartičku připevněnou na obojku a když pobíhá po Thermalu, vzbuzuje to mezi hosty veselí. Fenka si z tiskového oddělení odběhne ke svým známým k baru či do kuchyňky, kde se jí občas podaří vyžebrat i nějaký ten pamlsek. Ráda se nechá i pohladit. "Už je pěkně rozmazlená," říká s úsměvem Follová.

Vechtého fena Barča by na tom měla být ještě lépe než Kerry. Zatímco ta má vcelku obyčejnou akreditaci pro štáb festivalu, Báře se u krku houpá kartička se zlatým proužkem. Je to ta nejcennější, kterou mají jen ti nejvyvolenější z nejvyvolenějších. Dokonce i její pán má jen stříbrnou akreditaci. Kerry se tak může například nechat sama odvézt luxusním mercedesem, anebo si zajít se svým přítelem do honosného baru v Grandhotelu Pupp.

Bára si zlatou akreditaci zaslouží. Stala se jednou z hvězd nejnovějšího filmu otce a syna Svěrákových Tmavomodrý svět. Nejedno oko nezůstalo suché po několika dojemných scénách, v nichž vystupovala právě Barča...

Nechybělo mnoho a Bára o svou zlatou kartičku - aspoň na nějaký čas - přišla. Když se jedna významná česká filmová novinářka marně na svou žurnalistickou akreditaci snažila dostat přes ochranku do vyhlášeného baru v Puppu, nabídl se Vetchý, že skočí do svého pokoje a půjčí od Báry zlatou kartičku. "V žádném případě," bránila se novinářka. "Přece kvůli mně nebudeš Barču budit!"