Fondová se chlubila lepším sexem, Clooney štíhlou manželkou

Fondová a Redford na festivalu v Benátkách získali Zlatého lva za celoživotní dílo. Fondová řekla, že by si bývala přála, aby milostné scény s Redfordem v jejich novém filmu Our Souls at Night trvaly déle.

„Žiju pro sexuální scény s ním,“ bavila herečka novináře. „Úžasně líbá, takže mě bavilo se s ním líbat, když mi bylo přes 20, a znovu nyní, kdy je mi téměř 80,“ prohlásila Fondová, která si s idolem žen zahrála už v 60. letech ve filmech jako Štvanice nebo Bosé nohy v parku.

Redford zase v Benátkách prozradil, že chtěl natočit ještě jeden film s Fondovou, než zemře. „Jane a já toho máme ve filmu mnoho za sebou a já jsem chtěl, abychom dostali ještě jednu šanci,“ řekl.

Zatímco Redford si při představování filmu postěžoval, že stárnoucí člověk se musí „vzdát určitých věcí“, Fondová namítla, že sexu stárnutí prospívá: „Je to lepší, protože jsme odvážnější, co ksakru můžeme ztratit?“

Na 74. festivalu v Benátkách se na červeném koberci promenádují celebrity těch nejzvučnějších jmen. V sobotu přijeli nový snímek s názvem Suburbicon představit hollywoodské hvězdy Matt Damon, Julianne Moore a George Clooney, kterého doprovodila manželka Amal. Ta se po červnovém porodu dvojčat pochlubila dokonale štíhlou postavou, na což pyšný otec a manžel fotografy nezapomněl upozornit.