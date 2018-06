VIDEO: Chodící upír i šachovnice. Festival tetování s chutí šokoval

Jedním z nejčastějších hostů podobných setkání bývá Matt Gone, kterému se přezdívá chodící šachovnice. Muž, jehož tělo je z 98 procent pokryto různými tetováními, nechyběl ani v Caracasu. I tady ukázal všechny obrázky na svém těle, která ho přišla na téměř milion korun.

Matt Gone a jeho tetování

"Mám mnoho vrozených vad a další lékařské nálezy, včetně onemocnění ledvin. To všechno se samozřejmě odráží i na mém těle. A protože jsem ho nechtěl do smrti nenávidět, rozhodl jsem se pro tetování. Dřív bych se nikde veřejně nedokázal ukázat, takhle můžu skrz své tělo vystavit umění," vysvětluje Matt Gone.

Venezuelské Tattoo Expo přilákalo více než 300 tatérů a desítky dalších vyznavačů tzv. body artu. Nechybí zde ani jedinci, kteří propadli piercingu.



Upíří žena Mary Jose Cristerna Ruka Mary Jose Cristerny, jíž se přezdívá Upíří žena

Velkou atrakcí byla i Mexičanka Mary Jose Cristerna, jíž se zase přezdívá "Upíří žena." Kromě tetování zdobí její tělo piercing i speciální výplně aplikované pod kůží. "Tohle je moje svoboda projevu v tom nejširším možném měřítku. Žádné tabu, žádné předsudky," uvedla Mexičanka.

Doprovodný program nabízí workshopy, módní přehlídky i koncerty.