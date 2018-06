Fešák Clooney je zase volný, opustil modelku Canalisovou

"Už nejsme spolu. Je to těžké a velmi osobní, takže doufáme, že budete respektovat naše soukromí," stojí v prohlášení.

Clooney a Canalisová se seznámili v Římě díky společnému příteli a poprvé se spolu objevili na veřejnosti na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2009. Od té doby patřili k nejsledovanějším párům filmového světa.

Neustále se spekulovalo o jejich svatbě, ale Clooney se sňatku vždy bránil. Dvaatřicetiletá Canalisová na začátku června vyvracela spekulace o krizi jejich vztahu v italském časopisu Chi.

"Jsem teď opravdu šťastná, a to díky muži, který je se mnou. Naše pohádka nekončí. Nikdy se spolu nenudíme. Noviny sice říkají, že se mnou můj partner už nechce být, ale já bych nebyla s nikým, kdo otevřeně říká, že se mnou nechce mít děti a nechce si mě vzít. Můj přítel žádný rozhovor o svém osobním životě nedal od roku 1999, takže vše, co čtete, jsou jen převyprávěné staré věci," řekla Canalisová a vyjádřila se i k případné svatbě.

"Vypadá to, že pořád chodím jen za družičku. Ale já nikam nespěchám, kdo ví, co se může stát. V manželství věřím a jsem přesvědčena, že se v budoucnu vdám. Teď je mi ale dobře tak, jak věci jsou. Mateřský instinkt se u mne ještě neprojevil, ale maminka říká, že až udeří, bude to jak blesk z čistého nebe," dodala.

Společní přátelé páru ale tvrdí, že se Canalisová snažila padesátiletého herce přimět ke svatbě, možná proto jejich vztah po dvou letech skončil.

Clooney už jednou ženatý byl. Manželství s herečkou Taliou Balsamovou ale vydrželo jen čtyři roky. "Manželství jsem si vyzkoušel a nefunguje to. Měl jsem dlouhé vztahy se ženami a ony se se mnou nudily, protože jsem dlouho pracoval. Obávám se, že bych byl mizerný manžel a nechci, abych to já nebo někdo jiný musel bolestivě zjišťovat," řekl Clooney.