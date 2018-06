Fešáci oslavili s Vojtkem pětatřicítku

Popíjel sodovku, protože hned po odzpívání písničky Poslední soud, kterou nazpíval i na desku Fešáků, pospíchal do Brna. Tam ho druhý den čekal první koncert z turné Dole v dole.

Než se Josef Vojtek dostal při téměř čtyřhodinovém koncertu na řadu, stihl si ještě pečlivě uhladit svůj kovbojský klobouk, který dostal právě od Fešáků. "Už je to deset let. Hráli jsme tehdy zrovna tady v Lucerně a na koncert jsme pozvali také tuhle country kapelu, aby nám živě zahrála jedinou country písničku, kterou máme na jedné desce - Colorado. No a já od nich dostal tenhle klobouk české výroby. Pár let jsem ho nosil, pak jsem ho dal do skříně a teď jsem ho po dlouhé době zase vytáhl. Věděl jsem, že jim tím udělám radost."

Pavel Zedníček byl bez svého typického kníru, který nedávno sundal kvůli jedné filmové roli, téměř k nepoznání. V souvislosti s Fešáky se mu vybavuje doba, kdy byl, jak sám říká, „mladý šulín“. „Začínal jsem s Fešáky v Kladivadle v Ústí nad Labem, kam jsem nastoupil hned po škole. Bylo mi třiadvacet a byla tam skvělá parta a krásný holky. Já si ale přivezl dříví do lesa, takže jsem se nemohl zamilovávat. Bartoška to měl lepší, ten si s sebou děvče nevzal. Měl tam i svoje první auto Škoda 1000 MB a někdy mi ho dovolil řídit. Říkali jsme mu holubí šeď, protože mělo takovou škaredou barvu,“ zavzpomínal Zedníček.

Moderátor a bavič Petr Novotný se „pral“ s nervozitou. Známý konferenciér Fešáků chtěl, aby všechno stoprocentně klaplo. Oddychl si až na konci koncertu a dal se konečně do řeči. „Neviděli jsme se s některými i deset let, a přesto navazujeme okamžitě tam, kde jsme minule skončili. Jsme pořád stejní,“ řekl Novotný, který se teď chystá na dovolenou na Krétu. Bude tam pracovat na novém pořadu, který nahradí televizní Dobroty.

Zpěvák a hráč na harmoniku Tomáš Linka tvrdil, že Fešáci jsou pořád fešáci, i když jsou někteří z nich o pár kilo těžší. Raději než svou figurou se Tomáš chlubí svou sbírkou harmonik. Obdivoval ji také Josef Alois Náhlovský, který spolu s Josefem Mladým svého času působil v kapele jako bavič.