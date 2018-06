VIDEO: Fergie má v klipu sexy matky. Kardashianová šokuje i pasem

Fergie se rozhodla provokovat nejen scénami klipu, kde se celebrity například polévají mlékem a pózují v sexy oblečení, ale už i samotným názvem videa. „M.I.L.F.$“ vychází z akronymu použitého ve filmu Prci, prci, prcičky. Jedna z postav tak označila kamarádovu matku (v originále je to „Mother I’d Like to Fuck“, což je v české verzi volně přeloženo jako „Matka, se kterou bych se rád vyspal“).

Zpěvačka ovšem poslední slovíčko z originální zkratky nahradila slovem „Follow“ tedy následovat, či sledovat na sociální síti. „Mají kariéru, rodinu a ještě si najdou čas postarat se o sebe a cítit se sexy,“ řekla pro Entertainment Weekly Fergie.

Pozornost fanoušků vzbudila Kim Kardashianová, která má v jedné scéně modré šortky. Její pas je až neuvěřitelně štíhlý v porovnání s boky a někteří lidé na internetu spekulují, jestli jí ho digitálně upravovali.

Režisérem klipu je Colin Tilley, který má na kontě také provokativní video k písni Anaconda zpěvačky Nicki Minaj.

