Od drog mě zachránil Bůh, řekla zpěvačka Fergie

Sedmatřicetiletá zpěvačka prozradila v rozhovoru s Oprah Winfrey, že z braní drog měla paranoiu. Myslela, že ji pronásleduje FBI a že ji policie sleduje na každém kroku. S drogami skoncovala po návštěvě kostela.

"Začala jsem být opravdu paranoidní. Jednoho dne jsem šla do kostela a myslela, že venku čeká FBI a jednotky SWAT. Tak jsem si promluvila s Bohem a řekla jsem mu: Když vyjdu ven a FBI ani týmy SWAT tam nebudou, tak to dělají drogy a já přestanu. Vyšla jsem před kostel a nikdo tam nebyl. Jen já a Bůh. A já dodržela slib. Ten den. Tak to bylo," řekla Fergie.

Fergie při rozhovoru s Oprah Winfrey

S drogami začala už jako teenager. Od extáze se dostala až k pervitinu.

"Pomohla mi i terapie a zjištění, proč jsem vlastně drogy začala brát, protože o tom to právě je," řekla zpěvačka.

Teď je v životě spokojená a zásluhu na tom má manžel, herec Josh Duhamel. V rozhovoru, u kterého byl přítomen, vyvrátila i nařčení z homosexuality. Zkušenosti se ženami ale přiznala.

Fergie uspořádala pro Oprah velkou hostinu, zúčastnil se jí i její manžel Fergie a její manžel Josh Duhamel

"Nikdy jsem s žádnou ženou nechodila. Byla to spíš zábava. Myslím, že hodně žen takhle experimentuje na koleji. A turné je jako kolej na cestě," dodala.