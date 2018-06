Měla jsem halucinace každý den, říká Fergie o závislosti na pervitinu

„Trpěla jsem chemicky vyvolanou psychózou a demencí. Každý den jsem halucinovala,“ prohlásila zpěvačka s tím, že dokázala jenom sedět a civět, přičemž viděla včely nebo králíky.

Období, kdy si sáhla na dno, ovšem mělo pro ni i pozitiva. „Ta věc s drogami, bylo to pekelně zábavné... dokud to neskončilo. Ale jsem vděčná, že jsem si tím prošla, protože jsem silná, věřím a mám naději, že bude lépe,“ řekla pro web iNews.

V minulosti zpěvačka prohlásila, že drogová závislost byla nejhorším partnerem, s nímž se musela rozejít. „Pomohla mi i terapie a zjištění, proč jsem vlastně drogy začala brát,“ řekla.

Ze závislosti ji prý dostala víra v Boha. „Začala jsem být opravdu paranoidní. Jednoho dne jsem šla do kostela a myslela, že venku čeká FBI a jednotky SWAT. Tak jsem si promluvila s Bohem a řekla jsem mu: Když vyjdu ven a FBI ani týmy SWAT tam nebudou, tak to dělají drogy a já přestanu. Vyšla jsem před kostel a nikdo tam nebyl. Jen já a Bůh. A já dodržela slib. Ten den. Tak to bylo,“ přiznala v jednom z rozhovorů v minulosti.