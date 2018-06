Fenomén UFO: věřte, nebo nevěřte

Ročně je jen na území České republiky spozorováno kolem padesáti UFO fenoménu. Všechny případy starostlivě monitorují skupinky ufologů, kteří se snaží přijít na kloub záhadám spojovaným s mimozemskými civilizacemi.

Ufologové starostlivě analyzují a vyhodnocují všechny jevy, o nichž si pozorovatelé myslí, že mají něco společného s UFO. Asi čtyřicet procent pozorování se nakonec vysvětlí přirozeným způsobem jako lasery diskoték, neobvykle osvětlené letadlo, jasné meteory… O přibližně padesáti procentech případů ufologové neumí jasně říci, jestli jde o přirozený jev a jenom zbylý zlomek se po dlouhém zkoumání rozhodnou zařadit mezi neidentifikovatelné objekty, tedy UFO.

Uvidíte-li UFO, poznamenejte si: 1. Datum a čas události (začátku a konce pozorování)

2. Dobu (délku) pozorování

3. Místo, odkud jste jev pozorovali (okres + místní popis)

4. Směr pozorování (na kterou světovou stranu jste byli při pozorování otočeni)

5. Způsob pozorování (pouhým okem, dalekohledem, foto, video)

6. Tvar objektu (jeho změny, rozložení světel...)

7. Barvy objektu i světel na něm, blikání...

8. Počasí v době pozorování

9. Způsob pohybu

10. Max výšku nad obzorem (raději ne skutečnou výšku, ale úhel nad obzorem: horizont 0, nad hlavou 90)

11. Odhad velikosti v porovnaní s prsty ruky

12. Zda objekt vydával zvuky

13.Osobní pocity při pozorování

Ani to však neznamená, že by se mělo jednat o mimozemské civilizace. Možných vysvětlení je hned několik. Podezření na neznámé přírodní jevy, nebo utajované testy nových vojenských technologií jsou z těch nejakceptovatelnějších. Najdou se také zastánci návštěvnických hypotéz a nemusí se nevyhnutně jednat o mimozemšťany. Podle některých představ by ufoni mohli přijít z jiné časové roviny, alternativních vesmírů nebo světa “po životě”. Objevují se dokonce domněnky o průnicích paralelních světů, existenci superorganizmu naší planety nebo manipulaci s realitou.

“Jsme jen amatérští badatelé, nečiníme si nárok říct, že UFO je to a to. Pro nás je to neznámý jev. Je zde ono “CO KDYBY?”, které nás fascinuje a pohání k této nesmírně zajímavé činnosti. Může jít třeba o něco úplně jiného, mnohem převratnějšího, než si dokážeme představit. Mimochodem, kdyby se prokázala pravdivost kterékoliv z předchozích hypotéz, nebyl by to objev zcela zásadního významu pro celé lidstvo?” vzrušeně říká Vladimír Šiška, člen ufologického týmu Projekt Záře.

Hlášení o zahlédnutí UFO fenoménu nepřestávají. Mezi pozorováními se často vyskytují případy černých tříúhelníků, známých také jako belgické UFO. V roce 1990 v Belgii pozorovalo více lidí najednou zvláštní létající objekt, jež nemohly stíhačky, které ho pronásledovaly, dostihnout. Manévroval dosud neznámým způsobem se čtyřicetinásobným přetížením, které nemohl přežít ani stroj ani člověk uvnitř. Že se nejednalo o hromadnou halucinaci dosvědčují záznamy radiolokátorů protivzdušné obrany.

Nejčastěji se UFO objevuje v létě a ve velkých městech nebo letoviskách, kde je víc lidí a bývají déle vzhůru. Víc také hlásí zahlédnutí UFO fenoménu ženy než muži. Na výskyt UFO fenoménui je bohaté zejména okolí Dvora Králové.

Přesto, že obvykle mívá zahlédnuté UFO tvar koule nebo jsou to jenom světelné body, přežívá v představách lidí obraz diskovitého létajícího talíře. Tento dojem vznikl vlastně omylem, když po světové válce americký pilot Kenneth Arnold objevil devět podivných objektů. Novinářům řekl, že se pohybovaly “jako když hodíte talířek do vody” a termín byl na světě.

Kromě neznámých létajících objektů a světelných bodů se s UFO často spojují i kruhy v obilí, které se objevují na celém světě. Stébla jsou ulehlé zvláštním, mechanicky nenapodobitelným způsobem. Zvenčí nejsou vůbec poškozeny, kdežto vnitřní struktura stonků je zdeformována. V okolí složitých geometrických obrazců vznikají značné výkyvy elektrostatického pole.

Jenomže mnoho lidí si dá tu námahu, aby kruhy v obilí padělali. Někteří to dělají z legrace, jiný, aby na sebe upoutali pozornost a někteří proto, aby navázali spojení s původci pravých obrazců v obilí, tedy s mimozemšťany.

“Myslím si, že 90 až 95 % kruhů v obilí je výtvorem padělatelů, ale to, že se vytvářejí padělky Picassa taky neznamená, že Picasso nemaloval,” řekl Vladimír Šiška.

I pravé kruhy můžou mít samozřejmě svůj přirozený původ a mnohé indicie tomu nasvědčují, ale aby se cokoliv prokázalo, je třeba mnoho pozorovaní a to nebude podle ufologů možné, pokud budou lidé kruhy v obilí padělat.

První ufologické pozorování, tzv. Modrá kniha, se objevila v USA. V České republice se poprvé fenoménem UFO začali zabírat astrologové Ondřejovské hvězdárny, byla napsán spisek Modrá kniha Ondřejovská, ale šlo jen o soukromou aktivitu. V roce 1992 navázal na iniciativu tehdejší Čs. Archeoastronautické asociace Projekt Záře. Nepodařilo se získat žádné z armádních záznamu o UFO jevech, které se vyskytly před rokem 1989. Mnohé materiály byly zničeny a armádě padlo těžko přiznat, že se ve vzdušném prostoru, který má chránit pohybuje něco, co neumí identifikovat.

V současnosti se výzkumem UFO zaobírá mnoho ufologických spolků. Spolupracují na objasnění úkazů s vědci z různých oborů. Samotna ufologie ale za vědu považovaná není, protože jí chybějí některé atributy pro vědu nezbytné. Samotná definice fenoménu UFO je negativní: Úkaz, o kterém nevíme co je, a který nelze opakovat.

Obraz ufologů v očích veřejnosti poškozují různí tzv. UFO- kontaktéři. Často se jedná vysloveně o sekty, jako byla například "Nebeská brána", jejíž členové spáchali hromadnou sebevraždu, protože věřili, že je po smrti vezmou ufoni na svou kosmickou loď.

Zachytit pozorování UFO efektu je nesmírně těžké. Světelné tečky na černém pozadí nic neříkají, důležité je okolí, počasí a úhel, pod jakým byl objekt viděn.