Fenka předpovídá záchvaty malého páníčka

V tu chvíli ji nezajímá okolí, jen sedí a upřeně se na něj dívá. To už víme, že do půl hodiny bude zle," popisuje chování rok a půl staré Lady Martina Komárková, maminka malého Vaška. V noci, jak dodává vzápětí, se Lady chová docela jinak. "V poslední době jsme vypozorovali, že když má přijít noční záchvat, lehne si Lady přímo pod Vaškovu postel, místo aby zůstala vedle ní. Lehá si tam hned večer a já vím, že do čtyř hodin budu muset vstávat. Pokud nevstanu sama, jednoduše mi stáhne peřinu, jen abych byla u Vaška co nejdřív."

"Lady nás totiž nemůže budit štěkáním. I na to je vycvičená. Stejně jako se nesmí lekat, ale ani skákat na lidi, lézt jim do postele nebo si od nich cokoli brát, pokud není vybídnuta. Zkrátka nesmí nemocné, nepohyblivé nebo invalidní dítě v žádném případě omezit ani ohrozit. Na to se při výcviku velmi dbá," dodává paní Komárkova, která si už bez Lady nedovede péči o Vaška představit. A kde se dá podobný pes koupit?

"Zatím nikde. Musíte si ho vychovat," usmívá se Martina Komárková. "U nás je zatím asistence psa u postižených osob doslova v plenkách. Ve Frýdku-Místku sice existuje Společnost pro canisterapii a osobní asistenci. Ta ale nemá zatím jiné možnosti, než jen radit, jak s výchovou psa postupovat, aby z něj byl skvělý pomocník k invalidním lidem. Psa si ale musíte koupit sami a stejně tak i doma vycvičit. V roce pak skládáte zkoušky a teprve potom máte doma třeba takovou osobní asistentku jako je Lady."

Malý Vašík řekl, Lady je jenom jeho. Ostatně, dělí se s ní nejen o pokoj, ale i o hračky. A když třeba viděl, že Lady pokukuje po jeho gumové ještěrce, jednoduše jí ji věnoval. Stejně jako třeba konzervu psího krmení na Vánoce, na které samozřejmě nesměl chybět obrázek nádherného retrívra.