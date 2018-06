Fenič utíká za klidem na jih Ameriky

"Ten je, co do počtu filmů, o třetinu menší a přitom kolem něj pracuje štáb několika desítek lidí. V našem úzkém kolektivu všechno funguje vlastně na dobrovolnosti a dobré vůli lidí," doznal Fenič.

Ne náhodou přirovnal letošní Febiofest ke Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce, protože tento již 8. ročník Mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa nabídl něco, co se dosud nepodařilo: doslova filmovou cestu kolem světa. Celkem totiž bylo uvedeno v období 42 dnů více než 460 filmů ze 44 zemí všech kontinentů.

"Myslím si, že kdyby dnes Komenský žil a mohl se stručně vyjádřit k tomu, kam se Febiofest za dobu svého trvání dostal, měl by radost a možná by volil stejná slova,"míní Fenič. Osobní vztah Fera Feniče k festivalům je velmi vyhraněný. Říká, že má rád ty, které slouží divákům, ne sponzorům či kdovíjakým slavným hostům, a kde jsou největšími hvězdami filmy, na něž si může koupit lístek kdokoli.

Jak režisér překvapivě doznal, zcela vážně pomýšlí na to, že by si na jihu Čech vybudoval svůj druhý domov a zázemí k práci. "Nemám žádnou chalupu a už dlouho si říkám, že by si mi líbilo v Českém Krumlově, nebo alespoň v jeho okolí. Je to vlastně jediné místo, o kterém opravdu reálně uvažuji. I když se mi líbí Třeboňsko a Lipensko, Krumlov je úžasný. Vůbec tenhle kout jižních Čech má pro mne velkou přitažlivost."