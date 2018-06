Dáda leží a Felix kašle jako šílený, vysvětluje Slováček kapačky

"U nás dechařů je to o to horší. Velice dlouho jsem se s tím potýkal. Bral jsem různá antibiotika, čaje, vyzkoušel jsem všechno a nakonec jsem se toho zbavil. Zrovna v tuto dobu je ale u nás doma určitá marodka. Anička trošku pokašlává, Dáda leží, Felix kašle jako šílený. Když jsem se dozvěděl o možnosti vitaminových kapaček, tak jsem si řekl, že to zkusím," prozradil muzikant, který chce být fit i před plánovanou dovolenou v Karibiku.

Málokdo ví, že Felix Slováček mohl být lékařem. Narodil se totiž do lékařské rodiny a ke studiu medicíny neměl daleko. Po vystudování jedenáctiletky ale dostal špatný kádrový posudek a nepřijali ho na vysokou školu.

"Mám k medicíně a lékařům úžasný vztah. Nikdy jsem neměl strach," prohlásil hudebník.

Saxofonista, klarinetista, skladatel a dirigent se ve skutečnosti jmenuje Antonín Slováček. Přezdívka Felix vznikla až na gymnáziu. Slováček udělal hvězdnou kariéru v Orchestru Karla Vlacha, Big Bandu Gustava Broma, na koncertech s Karlem Gottem i zahraničními filharmoniemi. Loni oslavil 70. narozeniny (více zde).