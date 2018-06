Felix Slováček o údajné milence: Dostala propagaci za 10 milionů

„Ty články jsou pro nás jakžtakž přijatelné, ale pro tu holku je to jiné, normálně by se muselo platit. Aby ji znal celý národ, to bych zaplatil deset milionů,“ smál se Felix Slováček, který hrál na módní přehlídce Bety Rajské v Karlových Varech. Nutno dodat, že byl v merku přítomných novinářů více než kdokoliv jiný.

„Mě nenaštvete,“ reagoval skladatel ve všech rozhovorech, které dával. Pro iDNES.cz pak uvedl, že s výtvarnicí Lucií Gelemovou rozhodně neudržuje bližší kontakt.

„Dalo by se říct, že jsme kamarádi, ale vidíme se jen občas. Pomohl jsem jí, aby si mohla udělat vernisáž v galerii, a tím to pro mě skončilo. Já jsem teď čtrnáct dní nebyl doma, takže všechny ty články jsem přečetl z dálky a myslel jsem si, že čtu o někom cizím, že to vůbec není o mně.“

Slováček rovněž podotkl, že je ve Varech sám a že očekává příjezd i manželky Dagmar Patrasové. Ten se sice nekonal, ale mluvil o ní jen v dobrém. „Většinou jsem skládal písničky pro Dádu a děti, pak už jsem neměl čas skládat. Naposledy jsem zpíval Dádě písničku Červená růžičko. To jí zpívám pokaždé, když jsme někde spolu a je tam cimbálovka. Zpívá se tam: ‚Červená růžičko, proč se nerozvíráš...‘. Dnes bych jí to zazpívat nemohl, není tady cimbálka.“

A jak celou mediální pozornost prožívali manželé doma? „Nebylo to příjemné, nebylo to k zbláznění,“ doplnil saxofonista.