VIDEO: Slováčkův syn připravil otci k jubileu klip plný hvězd

Zástup interpretů, který se podílel na písni Nejhezčí dárek autorů Jiřího Zmožka a Zdeňka Rytíře, je dlouhý. Jsou mezi nimi Slováčkovi přátelé Karel Gott, Petra Janů, Laďa Kerndl, Leona Machálková, Hana Zagorová, Josef Laufer, Eva Pilarová, Jitka Zelenková, ale i mladí zpěváci jako třeba Martina Bártová, která vyhrála reality show o roli Mariany v muzikálu Robin Hood, nebo děti muzikanta Karla Vágnera Josef a Tereza a mnoho dalších.

Vše zorganizovaly Slováčkovy děti - Felix mladší a Anna Julie. Oba v písni také zpívají a přidala se i jejich matka Dagmar Patrasová.

Ti všichni byli po jeho boku i ve středu v zaplněné Lucerně. Ani po sedmdesátce Slováček s muzikou rozhodně nekončí. "Pokud to půjde a seženou se peníze, pustil bych se do nějakého svého, nebo napůl se synem, projektu. Ale je to otázka peněz, prostě když nějaké hudbou vydělám, zase je do muziky uložím," říká.