Zoufalka Huffmanová: Manželství jsem se bála, že bych radši zemřela

Felicity Huffmanová byla odpůrkyní manželství, bála se selhání a vdavky neměla v plánu. „Tolik jsem se bála manželství, že jsem si myslela, že bych raději skočila pod autobus. 60 procent prvních manželství selže, 80 procent druhých manželství selže,“ řekla herečka.

Huffmanová s Macym, s nímž má dvě děti, žila 15 let, než se konečně vzali. Herec ji o ruku požádal několikrát.

„Konečně jsem byla dost chytrá na to, abych si uvědomila, že buď si toho chlapa vezmu, nebo ho opravdu definitivně ztratím. Znovu se mě zeptal poté, co jsme se rozešli na čtyři nebo pět let, a já jsem věděla, že nemohu říct ne,“ přiznala s tím, že to stálo za to.

„Dalo mi to práci přimět se k manželství a abych mohla důvěřovat jiné osobě a viděla, co z toho vznikne. Podařilo se mi dospět fyzicky i duševně.“

Láska ji prý zachránila v období zoufalství a depresí, když byla svobodná. „Prošla jsem si velmi temnými třemi lety. Byl to ten druh deprese, kdy jsem si jen přála, abych byla mrtvá. Bylo to v těžkém období, když mi bylo 28 až 31 let. Tato temná doba mě změnila. Myslím, že k lepšímu,“ prohlásila herečka a dodala, že se jí podařilo přes všechno dostat díky lásce rodiny a léčbě.