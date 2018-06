Fejkovou Indie inspirovala, ale neláká

"Když jsem byla v Indii nakupovat látky, byl to můj první pobyt v Asii a velmi mě zasáhl. Život tam je úplně jiný, poznávat ho bylo nesmírně zajímavé. Každý výtvarník, který se vrátí z místa, kde ho něco zaujalo, pak transformuje dojmy do svého díla," vysvětlila Korzu Helena Fejková a jedním dechem dodala, že jinak ji indický způsob života neláká.

"Evropané podle mě žijí ve zlaté klícce a při srovnání s Indií nechápu, nač stále žehráme. Máme všechno. Snad jen kromě klidu, který zase neschází Indům. Jsou daleko vyrovnanější, jde jim víc o život a ne o to, jak moc toho vlastní," myslí si návrhářka.

Helena Fejková připouští, že by se jí investice do kolekce, která se pohybuje něco málo přes milión korun, nemusela vyplatit, ale tvrdí, že v tomto ohledu vždy riskuje.

"Dalo by se říct, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Navíc látky jsem přivezla ve větším množství, a tak budu v případě potřeby oděvy, šité převážně v malých velikostech, přizpůsobovat na konkrétní figuru zákaznic," kalkuluje výtvarnice.

"Jsou dvě možnosti. To, co navrhnu, se buď bude líbit, nebo to bude propadák, ale i kdyby se naplnila druhá možnost, alespoň mě to posune dál. Vždy je jen na vás, jestli se rozhodnete pokračovat, anebo to zabalíte, a začnete dělat něco úplně jiného," upřesnila postoj k své práci Helena Fejková.