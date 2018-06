Válka zpěvaček: plachá Rytmusova favoritka versus oblíbenkyně Davida

Rytmusova svěřenkyně Anna Veselovská v prvním finále zazpívala píseň Jar Of Hearts od Christiny Perri. Její roli favoritky ale ohrožuje oblíbenkyně Michala Davida, který jí už při výběrech přislíbil, že si společně zazpívají na jeho koncertě.

Ivanna Bagová se favoritkou stala nečekaně v neděli poté, co zazpívala I Will Allways Love You od Whitney Houston. Blonďatá devatenáctiletá rodačka z Ukrajiny podle informací iDNES.cz získala zhruba o tři tisíce víc hlasů než šestnáctiletá zpěvačka z týmu Rytmuse.

VIDEO: Anna Veselovská v 1. finále Hlasu ČeskoSlovenska

Přestože zatím probíhají boje mezi zpěváky uvnitř týmů, může se stát, že v Grandfinále 3. června se proti sobě postaví právě Ivanna a Anna. Kromě zpěvaček ale "válčí" i Rytmus s Michalem Davidem.

"Byl to bravurní výkon. Ale působíš na mě jako taková zpívající teta, na to, kolik ti je let," ohodnotil zpěvačku Rytmus.

"Myslím si, že tohle bylo trochu drsný od Rytmuse. Ty jsi pro mě zpěvačka, ty jsi pro mě Hlas ČeskoSlovenska! Ať si myslí, kdo chce, co chce," ohradil se Michal David.

VIDEO: Ivanna Bagová v 2. finále Hlasu ČeskoSlovenska

V neděli se opět představí týmy Pepy Vojtka a Rytmuse a v pondělí budou muset show opustit další dva zpěváci.