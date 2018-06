Favorita už mám, říká porotce SuperStar Pavol Habera

Jestli se jedná o chlapce či dívku, a jestli je z Česka nebo Slovenska, nechce říct. Tvrdí však, že jeho šance na úspěch jsou velké.

"Zaujal mě už od začátku a myslím, že by to mohl být kvalitní člověk. Pokud bude v dobrých rukou i po skončení soutěže, nemusel by se ztratit. Osobně si myslím, že i když nepostoupí do finále, má budoucnost," nešetří superlativy na adresu svého koně Habera, který na Slovensku patřil k razantnějším porotcům a který razil heslo "Co na srdci, to na jazyku".

Jaký národ je talentovanější, určit neumí. Národnost je prý to poslední, co během castingů řešil. "My všichni (porotci) jsme žili v Češkoslovensku, narodili se v něm a jsme odrostlejší, takže jsme si opravdu nevšímali kdo je kdo a odkud je, ale řešili jsme, jestli umí nebo neumí zpívat. A to se vyvrbí až v semifinále," dodal muzikant.

Pavol Habera se s dalšími porotci ojedinělého hudebního projektu objevil tento týden na Žofíně na slavnostním koncertě osobností, které už soutěží prošly. Publiku zpívali například Aneta Langerová či Petr Bende. Z porotců chyběla jen Marta Jandová, která je momentálně mimo republiku.

Leoš Mareš a Adela Banášová

Česko a Slovensko začnou hledat společnou SuperStar už tuto neděli, znát ji budeme 20.12., kdy proběhne velké finále.