Přebrept v Televizních novinách: Ochotská nevědomky pohřbila Duku

Kardinál Dominik Duka se do Česka vrátil v úterý 21. února poté, co ho

papež Benedikt XVI. jmenoval do nové funkce. Duka po návratu do vlasti navštívil chrám sv. Víta na Pražském hradě a chtěl se poklonit ostatkům svatého Vojtěcha. Právě to ale moderátorka popletla.

"Pražský arcibiskup Dominik Duka se dnes vrátil z Vatikánu, kde ho papež jmenoval kardinálem. Ihned po svém příletu zamířil do chrámu sv. Víta, kde uctil své ostatky," prohlásila Michaela Ochotská.

"Šlo o přeřeknutí, kterých se moderátoři prostě občas dopouštějí. V daném kontextu to působí poněkud nešťastně, ale může se to stát každému," řekla Revue iDNES.cz mluvčí televize Nova Marie Fianová.

Titul kardinála udělil Dukovi papež v sobotu. "Tvoje láska k církvi je posilována láskou knížat apoštolů," řekl novopečenému kardinálovi Benedikt XVI., který jmenoval celkem 22 kardinálů. Dominik Duka po návratu do Prahy zavítal do katedrály svatého Víta a poté se sešel s prezidentem Václavem Klausem (více zde).